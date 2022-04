Petroperú no tiene la espalda para asumir sin socios el Lote 192

El pasado 26 de abril, la Junta General de Accionistas de Petroperú recomendó —con una férrea posición del Ministerio de Energía y Minas (Minem)— no reconocer ni ejecutar el contrato firmado con Altamesa para las operaciones en el Lote 192, para que así la empresa estatal sea quien asuma únicamente el 100% de la inversión; es decir, buscan que vaya sin socio.

¿Por qué es inviable?

Esta decisión es preocupante, ya que Petroperú no está en la capacidad de asumir en solitario las operaciones del lote ubicado en Andoas (Loreto) y que es catalogado como el activo más importante del Perú, ya que produce hasta 10.500 barriles por día (bpd), señaló el expresidente de Perupetro Aurelio Ochoa.

“Petroperú tiene una fuerte deuda tras la inauguración de la nueva refinería de Talara, y no tiene la espalda financiera. Puede conseguir un asociado de mayor envergadura afuera del país, ya que tiene activos como las reservas probadas e infraestructura (en el Lote 192). Hay que recordar que las NOC —compañías petroleras públicas, traducido de sus siglas en inglés— resultan siendo un buen seguro de adquisición para un inversionista porque el Estado jamás quebrará”, comentó.

Asimismo, Ochoa enfatizó que este es el momento ideal para que Petroperú se fortalezca buscando un sólido socio, ya que tras el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania ahora se “observa a Latinoamérica como una opción con gran potencial”.

Por su parte, el director de Enerconsult, Carlos Gonzales, advirtió que la decisión de mandar solo a Petroperú al Lote 192 reduciría su capacidad económica y financiera para asumir más lotes petroleros. Ello en línea con que son seis los lotes petroleros en Talara cuyos contratos vencerán entre 2023 y 2028; y tras expirar, algunos de ellos podrían pasar a Petroperú.

Castillo debe respaldar a Petroperú

“Aquí hay una coincidencia con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la base del hecho que tenemos que ir con un socio (...) Petroperú no está en capacidad de hacerlo y el MEF, que tiene que ver con la economía del país y con la deuda que tiene Petroperú de US$ 4.300 millones, plantea que se debe ir con socio”, dijo el presidente del Directorio de Petroperú, Humberto Campodónico.

Además, subrayó que desde el Minem se ejerce una injerencia política en la autonomía de la firma estatal, por lo cual espera reunirse en las próximas horas con el presidente Pedro Castillo para ratificar la confianza que se le brindó.

“Tenemos que enfrentar ese reto y vamos a conversar con el presidente para tener este tema claro (...) Si no tenemos esa confianza, entonces tenemos que ver qué cosa se hace con la empresa que atraviesa por momentos difíciles”, acotó Campodónico.

“Petroperú debe comercializar”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló ayer que el encarecimiento de los combustibles en el país es resultado de los monopolios que dominan el mercado local de hidrocarburos y aseguró que “hay que terminar” con ellos, para lo cual también se debe “modificar la Constitución y eliminar la actividad económica subsidiaria del Estado”.

En ese sentido, propuso el ingreso de Petroperú a “la comercialización del gas y de todos los otros combustibles” para romper el monopolio.

La palabra

Humberto Campodónico, presidente de Petroperú

“Con la situación financiera y económica que tiene Petroperú, no está en condiciones de (colocar) los US$ 150 o US$ 200 millones de inversión iniciales para poner en marcha ese lote (el 192)”.