Urubamba será sede de “Bni Sol”, el gran encuentro Latinoamericano de networking empresarial

BNI (Business Network International), organización de networking y referencias empresariales líder en el mundo, que basa su filosofía en el concepto “Givers Gain”, desarrollará el primer evento híbrido y el más grande de este año en Latinoamérica: Summit Objetivo Latam 2022, del 3 al 5 de mayo en Cusco.

El encuentro congregará de manera presencial a más de 700 participantes en el Valle Sagrado de los Incas, en Urubamba, Cusco; y cerca de 10.000 participantes digitales, todos ellos empresarios, emprendedores y profesionales independientes; conectados desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá, con el propósito de promover el crecimiento de las empresas a través de la construcción de relaciones empresariales de confianza para contribuir a generar negocios rentables y sostenibles.

Por ello, se contará con grandes conferencistas internacionales como Ivan Misner, fundador de BNI, autor de 26 libros, incluyendo los bestsellers Masters of networking y Masters of success; Graham Weihmiller, Chairman & CEO de BNI y director de la Fundación BNI; Mac Srinivasan, Global Markets President de BNI; así como Geshe Michael Roach, autor del bestseller El tallador del diamante: El Buda y sus estrategias para dirigir tus negocios y tu vida; Ken O’Donell, creador del programa Autogestión y Calidad de Vida, y autor de los libros Valores humanos en la empresa y Última frontera; Tal Ben -Shahar, cofundador de Happiness Studies Academy y autor de 8 libros sobre liderazgo y felicidad entre los cuales destacan los bestsellers internacionales Happier and Being Happy, que han sido traducidos a 25 idiomas.

Los participantes a este evento vivirán una experiencia innovadora donde cada día será dividido en tres momentos importantes:

Wellness y Mindfullness , una práctica que ayudará a poner en equilibrio, balance y atención plena a los asistentes para que puedan aprovechar al máximo los contenidos, la información y las experiencias.

Referral Marketing, los expositores compartirán sus experiencias en el marketing de referencias y en las metodologías fundamentadas en la colaboración, para enseñar a desarrollar habilidades que ayuden a aprovechar las oportunidades de hacer crecer nuestros negocios.

Experiential Learning, realizarán actividades vivenciales basadas en las tradiciones y conocimientos ancestrales ("respirando" la mística de Cusco y del Valle de Urubamba), estableciendo las conexiones entre el pasado y futuro, dejando un legado en el entorno.

De esta forma, podrán conocer y vivir de cerca la cultura de los Andes, adquirir nuevos conocimientos y fortalecer sus vínculos con otros líderes de la región. El resultado, generar nuevas oportunidades de negocio y consolidar su crecimiento.

Es importante destacar que el éxito de BNI radica en el balance entre los negocios, la ética y sobre todo la colaboración de sus miembros alrededor del mundo.