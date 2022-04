Midagri: frutas y verduras superan el 46% del Valor Bruto de la Producción Agrícola

El 35,8% del Valor de la Producción Agrícola (VBP) registrado el año pasado lo representaron las frutas, mientras que las verduras alcanzaron el 11,1%, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El ministerio señaló que entre las frutas que mayormente aportaron al VBP destacaron el arándano, la uva, el plátano, la palta, la mandarina, el mango, la naranja y la piña; mientras que en materia de verduras, se mencionó el espárrago, la cebolla, el maíz, el choclo, el tomate, la alcachofa, la arveja, el zapallo, entre otros.

El Midagri resaltó que en la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas y hortalizas alcanzaron ventas por US$ 963 millones (71% de las agroexportaciones no tradicionales) en el primer bimestre del año, lo que representó un aumento de 12,3% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, Hong Kong, China, Alemania, España, México, Ecuador, Canadá y Colombia. Este grupo de países concentró el 77% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

Cabe recordar que desde el 2017, del 24 al 30 de abril de cada año se celebra la Semana Nacional de las Frutas y Verduras, con la finalidad de promover el consumo de estos agroalimentos en el marco de una alimentación saludable, y a la vez para dinamizar el mercado interno de las frutas y verduras, en beneficio principalmente de los productores de la agricultura familiar.