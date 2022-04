Campodónico sobre el Lote 192: “Coincidimos con el MEF de que Petroperú debe ir con un socio”

El presidente del Directorio de Petroperú, Humberto Campodónico, expresó que cuenta con respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que la operación del lote 192 se realice con un socio estratégico y no solo con capitales de la petrolera estatal como lo plantea el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Ambos son los accionistas de la firma nacional.

“Aquí hay una coincidencia con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la base del hecho que tenemos que ir con un socio”, comentó Campodónico a TV Perú.

Así, Campodónico deslindó de la propuesta del Minem, ya que la situación financiera y económica de Petroperú no le permite hacer una inversión de US$ 150 millones o US$ 200 millones para poner en marcha el lote 192.

“Lo que se plantea es ir con un socio estratégico, más allá de quién sea, el tema todavía de fondo es o vas con un socio y vas sin él. Si vas sin socio tiene que asumir el 100% de las inversiones y Petroperú no está en capacidad de hacerlo y el MEF, que tiene que ver con la economía del país y con la deuda que tiene Petroperú de US$ 4300 millones, plantea que se debe ir con socio”, precisó el ejecutivo.

No obstante, aclaró que la decisión tiene que ser netamente de Petroperú, sin ningún tipo de injerencia.

“Lo que vemos es que esa política autónoma que deberíamos tener ahora está siendo cuestionada por el Minem, por lo tanto, hay una injerencia política”, advirtió Campodónico, quien agregó que espera reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo en las próximas horas.

“Tenemos que enfrentar ese reto y vamos a conversar con el presidente para tener este tema claro, qué cosa tiene atribución el directorio y la manera como puede avanzar. Si no tenemos esa confianza, entonces tenemos que ver qué cosa se hace con la empresa que atraviesa por momentos difíciles”, acotó.