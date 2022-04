Trabajadores CAS exigen tener CTS y bono por escolaridad

Los más de 360.000 trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) del sector público realizarán hoy un paro nacional para hacer un llamado al presidente de la República, Pedro Castillo, para que cumpla con su compromiso de eliminar el régimen laboral discriminatorio en el Estado.

Alan Díaz, delegado nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores CAS, señaló que, a pesar de que una de las promesas del mandatario fue la eliminación de los CAS en el Estado, a la fecha el Ejecutivo no ha presentado una propuesta que vaya en esa línea.

Vale precisar que, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara parcialmente inconstitucional la ley que elimina los contratos CAS, el Ejecutivo anunció que presentarían un proyecto en el mismo sentido, pero recogiendo las observaciones de los magistrados; no obstante, aún no se ha comunicado ningún avance del mismo.

Mismos derechos

Díaz explica que el pedido de los trabajadores CAS es que sus beneficios laborales sean iguales que aquellos que están bajo los regímenes 276 y 728, ello mientras las entidades públicas hacen el tránsito al régimen del servicio civil (Servir), lo cual podría tardar hasta 30 años, ya que por año solo destinan presupuesto para que de ocho a diez instituciones hagan el traspaso.

“No tenemos escolaridad, Cafae, CTS, no podemos hacer carrera administrativa, no podemos percibir una bonificación extraordinaria. Son 12 años de discriminación y no tenemos beneficios laborales”, puntualizó el delegado nacional de la coordinadora.

Es importante mencionar que el TC ordenó que los trabajadores CAS que cumplan con ciertos requisitos pasen a tener un contrato indefinido mientras se les realiza el traspaso al régimen Servir.

El régimen CAS se creó en el 2008 con el fin de que sea temporal. Foto: La República

Antecedente

Díaz también recordó que los trabajadores CAS de Essalud ya pasaron al régimen 728 luego de que hace unos años el Congreso de la República aprobara la ley 30555.

No obstante, el dirigente explicó que esto se dio porque dicha empresa del Estado cuenta con su propio presupuesto, mientras que las demás instituciones públicas dependen de los recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Datos

Laboral. El régimen CAS se creó en el 2008 con el objetivo de que sea temporal; sin embargo, ya van 14 años en los que se contrata bajo esta modalidad.