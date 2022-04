Más de 389 mil hectáreas de Madre de Dios en mira de mineros ilegales

Enviada especial.

Confirmado. La sola destrucción de los campamentos de minería ilegal es insuficiente. Los afectados se desplazan a otro punto, se reorganizan y reinician sus actividades ilícitas.

Según el Gobierno Regional de Madre de Dios, la dimensión de la zona destinada a la minería alcanza las 498.296 hectáreas. De ese total, se encuentran con derechos mineros vigentes 108.908 hectáreas (22%), mientras que en las otras 389.388 hectáreas (78%), los derechos mineros se han extinguido.

Es esa zona -cuya extensión es más de cuatro veces el tamaño de Lima- donde se concentran los mineros ilegales. Por eso, aprovechan la enorme extensión de la zona donde han caducado los derechos mineros, para reaparecer una y otra vez. Particularmente en la zona de Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocida como el Corredor Minero (ver infografía).

Infografía - La República

Ahora bien, en Madre de Dios están registrados 2.726 petitorios mineros, de los cuales 1.100 (40.3%) se encuentren titulados y en proceso de formalización, mientras que otros 1.626 (59.6%) se encuentran extinguidos. Estos son los que representan las 389.388 hectáreas del total de 498.296 hectáreas que tiene Madre de Dios destinadas a las actividades mineras.

Conforme a datos obtenidos del mismo Gobierno Regional de Madre de Dios, la extinción de los derechos mineros en la Zona de Pequeña Minería y Minería Artesanal -o Corredor Minero, como mejor se le conoce-, el Estado pierde alrededor de US$ 389.3 millones. Se trata de un monto considerable.

Desplazamiento de ilegales

La entrega de concesiones en el Corredor Minero está a cargo de la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREMH) y del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem). No depende del Gobierno regional.

PUEDES VER: Otro gobernador regional irá a la cárcel con prisión preventiva

En 2010, el Minem suspendió la admisión de petitorios mineros en las áreas de derechos mineros extinguidos. El objetivo era que en esas áreas se dejara de explotar oro y se diera paso al uso forestal o agrícola.

Sin embargo, al quedar libres las concesiones en el Corredor Minero por la extinción de los derechos, los mineros ilegales de la zona conocida como La Pampa se han trasladado ha dicha zona. Y con ellos llegaron al Corredor Minero la trata de personas, la prostitución, la venta de droga, el sicariato, etc.

“Los terrenos de las concesiones caducas del Corredor Minero se han llenado de mineros ilegales por culpa del Estado. Los que estaban en La Pampa, ahora se están trasladando al Corredor Minero con prostitutas y todo tipo de maleantes”, confirmó, el presidente de la Federación Minera de Madre de Dios, Adrián Vilca Callata.

“Se ha llegado a una situación de corrupción terrible que ninguna autoridad va a poder revertir”, alertó Vilca.

Dirigente. Presidente de la Federación Minera, Adrián Vilca. Foto: difusión

Al respecto, el gobernador regional de Madre de Dios, Herlens Gonzales Enoki, explicó que el ingreso de los ilegales en el Corredor Minero origina graves problemas al proceso de formalización de los mineros. Por eso, plantea al Ejecutivo que la región sea comprendida como parte del grupo de trabajo articulado en la lucha contra la minería ilegal en Madre de Dios. Más aún porque la minería ilegal, después de la ejecución del Plan Mercurio de 2019, ha retornado con potencia.

“La minería ilegal se ha magnificado, ha ampliado sus fronteras. Los ataques de las interdicciones muchas veces se hacen en espacios de minería informal y no la ilegal. Como gobernador regional, esto me pone en una encrucijada, porque le exigimos a los mineros que se formalice, pero ellos me responden para qué nos sirve formalizarnos si están destruyendo nuestros campamentos como si fuéramos ilegales cuando somos informales, que es muy diferente”, señaló el gobernador de Madre Dios.

Cómo salir del hoyo

“Por ese motivo, pedimos ser incluidos en el grupo de trabajo contra la minería ilegal, para que no se repitan las confusiones”, añadió el gobernador.

Luego del Plan Mercurio, que se ejecutó en la zona de amortiguamiento de la reserva del Tambopata para expulsar a la minería ilegal, los afectados se desplazaron al Corredor Minero, convirtiéndolo en una nueva versión de La Pampa. Lo que también favoreció la expansión de los mineros ilegales en el Corredor Minero fue la suspensión de las acciones de interdicción de las fuerzas del orden debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus.

“En una concesión minera puede haber 4 como 20 mineros ilegales y cada uno tiene sus propios obreros. Nadie los controla y, por lo tanto, tampoco nadie calcula la cantidad de personas que ahí trabajan extrayendo el oro ilegal que fuga para Bolivia, Brasil y Ecuador, sin pagar impuestos”, señaló el dirigente Adrián Vilca.

PUEDES VER: Dos menores son trasladados desde Yomibato a Puerto Maldonado en helicóptero del Ejército

“En repetidas ocasiones hemos presentado a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Energía y Minas propuestas para que levanten la situación de los petitorios mineros. Pero, lamentablemente, no hemos obtenido respuesta. Pedimos que estos derechos mineros extinguidos pasen a tener nuevos titulares mineros, que se restituya la facultad de poder ser entregados a un titular para que sean trabajadas de manera responsable”, agregó.

La convivencia de mineros informales e ilegales también afecta el proceso de formalización, que es una herramienta importante para detener el avance de los ilegales.

Interdicción. No es suficiente la destrucción de campamentos de mineros ilegales, afirman las autoridades de Madre de Dios. Foto: difusión

Mientras que el minero ilegal no tiene ningún tipo de obligación con sus trabajadores, no tributa y ni siquiera está identificado, por el contrario, el minero informal en vías de formalizarse, es objeto de fiscalización, tributa al Estado y sus trabajadores deben estar en planilla.

PUEDES VER: Consejos regionales del sur plantean tener autonomía presupuestal

“Esta actividad se ha vuelto una competencia desleal. Mientras nosotros, los que estamos en formalización vendemos el oro con factura, el ilegal vende en cualquier sitio o tienda sin ningún papeleo. Ellos no pagan ningún porcentaje para el Canon Minero, ni siquiera compran insumos con factura como nosotros. Ellos compran combustible que está subsidiado y dirigido al parque automotor, donde el galón de petróleo está 14 soles, cuando para el minero que está en proceso de formalización el precio es de 18 soles. El mayor consumidor de combustible después de Lima es Madre de Dios. ¿A dónde cree que se va ese combustible? A la minería ilegal”, dijo el presidente de la Federación Minera de Madre de Dios, Adrián Vilca.

Hace unos días, el Gobierno Regional de Madre de Dios solicitó a los representantes del Ministerio Público, Policía Nacional de Perú y Marina de Guerra del Perú -que participan directamente en las acciones de interdicción de la minería ilegal-, que las maquinarias pesadas, como cargadores frontales y retroexcavadoras encontradas en los campamentos mineros ilegales durante los operativos, no sean destruidos y que más bien fueran puestos a disposición del Gobierno Regional de Madre de Dios para destinarlas a acciones de desarrollo a favor de los pobladores.

En las actuales labores de interdicción, las maquinarias son dinamitadas en el lugar por orden de la fiscalía, debido a que su decomiso significa mayor logística y costo. De continuar esto así, se expondría a las autoridades a un enfrentamiento con los trabajadores mineros que desataría conflictos sociales.

Mísero canon minero recibe la región

De acuerdo con la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Madre de Dios es una de las regiones que menos recibe fondos del canon minero.

En 2015, llegó a la cifra de 74.671 soles. En 2017, fueron 663.427 soles. En 2019, llegó a 1 millón 159 mil soles. Y en 2021, subió a 2 millones 844 mil 689 soles. Se trata de montos muy pobres, si se tiene en cuenta que en 2018 un fiscal estadounidense denunció a una empresa basada en Miami por lavar dinero obtenido de la venta de oro ilícito, proveniente de zonas selváticas de Madre de Dios. Fue por la suma de US$ 1 millón, una cifra que largamente supera la región por canon minero anualmente.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la minería ilegal es una de las tres actividades que más dinero ilícito moviliza.

Las cifras

2.726 petitorios mineros se encuentran inscritos en Madre de Dios.

1.626 petitorios mineros en Madre de Dios ya se encuentran extinguidos

1,6 millones de soles por canon minero recibió Madre de Dios en 2020.

2,8 millones de soles por canon minero recibió Madre de Dios en 2021.