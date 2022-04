Elon Musk compra Twitter por un valor de US$ 44.000 millones

Tras varios días de negociaciones, Twitter aceptó la propuesta de compra de Elon Musk por US$ 44.000 millones, con la cláusula que deje de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York.

El acuerdo fue aprobado de manera unánime por la junta directiva y se espera que se complete a finales de este año, según los detalles proporcionados por la compañía.

Bret Taylor, presidente independiente de la junta de Twitter, admitió que aceptaron la oferta del dueño de Tesla tomando como eje “el valor, la certidumbre y la financiación”, algo que consideraron beneficioso para los accionistas, quienes recibirán US$ 54,20 por acción en la compra.

Otro de los detalles es que Twitter se convertirá en una “empresa privada”, por su salida del mercado bursátil. Para ello, Musk ha recaudado US$ 25.500 millones en deuda y préstamos de margen y proporcionará alrededor de US$ 21.000 millones en capital para financiar el acuerdo. No obstante, si el trato se desploma o el multimillonario se retira tendrá que pagar una tarifa a la empresa, la cual se desconoce.

Al cierre de la sesión de Wall Street, las acciones de la red llegaron a un 5,66% al alza, a US$ 51,70 por papel.

Salida opaca

La salida de Twitter de la Bolsa generará un problema de gestión de transparencia, adelantó Erick Iriarte, abogado experto en temas digitales.

“Cuando una empresa se cotiza por acciones, está obligada a revelar información por transparencia ante las autoridades que vigilan las acciones. Cuando eres una compañía cerrada, esta transparencia se difumina”, señaló el experto a este diario.

Iriarte acotó que serán los detalles los que deben aclarar las condiciones de la nueva gestión. Esta presentación debe efectuarse ante la Comisión de Bolsa y Valores, conocida como Formulario 8-K, en un plazo de cuatro días.

¿Qué es lo que sigue?

La dirección de Twitter está en suspenso. Tanto el director ejecutivo Parag Agrawal como el presidente Bret Taylor fueron citados por Elon Musk, por lo que todavía están en sus funciones.

Twitter debía presentar sus resultados trimestrales este jueves 28 de abril, pero la conferencia ya no se efectuará. Las cifras solo serán presentadas a Musk.