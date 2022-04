El dólar cierra al alza y llega a S/ 3,8065

El precio del dólar cerró al alza la sesión cambiaria de este lunes 25 de abril y se ubicó en S/ 3,8065. Así, la moneda estadounidense avanzó 0,97% en relación al cierre del viernes cuando llegó a S/ 3,7700, según el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En el mercado paralelo, el tipo de cambio a las 2.30 p. m. cotizaba en S/ 3,770 la compra y S/ 3,810 la venta. Por su parte, en mercado interbancario el billete verde alcanzaba los S/ 3,790 la compra y S/ 3,862 la venta en las ventanillas del Banco de Crédito (BCP).

En la jornada se negociaron US$ 442 millones a un precio promedio S/ 3,8173. El flujo de la oferta provino de corporativos locales, mientras que la demanda por los no residentes. El BCRP intervino colocando swap cambiario venta por S/ 535 millones y con una venta de US$ 241 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,818 para frenar la depreciación de la moneda local, según Asvim Asencios, Trader de Divisas de Renta4 SAB

Las monedas Latam amanecieron negativas dado el incremento de la aversión al riesgo a nivel global después de los últimos comentarios del presidente de la FED donde se prevé un incremento mayor de la tasa de interés en la próxima reunión, las cuarentenas en China como consecuencia de la extensión de restricciones por COVID en Pekín y el conflicto entre Ucrania y Rusia.

A nivel local, el Presidente de la República, anunció que presentará un proyecto de ley al Congreso para que se consulte en referéndum si el país está de acuerdo con una nueva Constitución en la última reunión del Consejo de Ministros.