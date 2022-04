Latin Focus eleva previsión de superávit comercial de Perú para próximos 5 años

Los panelistas de FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus elevaron en su último informe las previsiones comerciales de Perú para los próximos cinco años. Así, la balanza comercial peruana alcanzará un superávit de US$ 14.000 millones al cierre del 2022 y 2023, según las proyecciones realizadas en el último informe de abril de este año.

Los especialistas también prevén una balanza comercial superavitaria de US$ 14.900 millones para el 2024, de US$ 15.000 millones para el 2025 y de US$ 14.300 millones para el 2026.

En el anterior informe, perteneciente a marzo, los analistas del FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus pronosticaron un superávit comercial de US$ 13.800 millones para el 2022 y de US$ 13.300 millones para el próximo año.

En ese informe de marzo también proyectaron una balanza comercial superavitaria de US$ 12.900 millones para el 2024 y 2025, y de US$ 13.200 millones para el 2026.