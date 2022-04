¿Cómo saber si mi familiar fallecido tenía algún seguro de vida y acceder a estos fondos?

Muchas personas se preguntan si un familiar recientemente fallecido contaba con un seguro de vida. Sería muy engorroso consultar en cada compañía aseguradora del mercado, así que la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) diseñó una plataforma para facilitar este trámite a los deudos herederos.

El gerente legal de Apeseg, Eduardo Chávez, explicó que el aplicativo Heredero Seguro estaba pensado desde hace unos años, pero aceleraron su lanzamiento por motivo de la crisis sanitaria de la COVID-19. “Esta es una idea que se estaba gestando mucho antes de la pandemia”, contó Chávez a La República.

Debido al coronavirus y a su alto índice de mortalidad fue que decidieron “poner el pie en el acelerador” para lanzar la plataforma en 2020. Heredero Seguro atendió más de 21.000 solicitudes, de las cuales se identificaron beneficios en el 56% de los casos.

¿Cómo funciona la plataforma Heredero Seguro?

El representante de Apeseg remarcó la importancia de que el fallecimiento de la persona debe estar reconocido en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Mira el procedimiento para acceder al aplicativo Heredero Seguro:

Entra a la web de Apeseg, en el apartado Heredero Seguro

Coloca datos de la persona fallecida: fecha de defunción y DNI

Apeseg ingresará la información a todas las aseguradoras afiliadas

En un plazo de seis días hábiles recibirás una respuesta.

“Llega un reporte donde dice: ‘Compañía Pacífico no, Rímac no, Mapfre no, Positiva sí’, por ejemplo. Con ese reporte te contactas con la compañía a través de su plataforma de atención, ya sea en sus oficinas físicas o en forma remota y esta te va a orientar sobre los trámites que debes hacer para acceder a esos beneficios”, explicó el especialista.

¿Cómo reclamar el seguro de vida de un familiar fallecido?

Luego de que hayas verificado de tu familiar tenía contratado un seguro de vida, puedes acudir a la firma respectiva. “En un par de semanas, la compañía debería estar en capacidad de revisar todos los documentos y emitir el cheque por los beneficios a las personas que corresponde”, detalló Chávez.

En esta etapa existen dos escenarios: si la persona fallecida dejó una declaración jurada de beneficiarios o no lo hizo. En el primer caso, este documento facilita el trámite ante la aseguradora. Los familiares, amigos o personas queridas —el asegurado está en libertad de designar a cualquier persona— solo necesitarán acreditar su identidad y facilitar un número de cuenta para recibir los fondos.

Si es que la persona que murió no dejó tal declaración de beneficiarios, la compañía aseguradora solicitará una declaratoria de herederos. Luego de que la sucesión intestada se inscribe en registros públicos y la aseguradora confirma la información, el pago de los beneficios debería ocurrir en unos 15 días calendario, aclaró Eduardo Chávez.

¿Qué pasa con los fondos del seguro de vida si nadie los reclama?

Otro caso probable es que nadie se entere que el familiar o amigo fallecido tenía contratado un seguro de vida. “La ley de contrato de seguros establece que el plazo para presentar un reclamo, en el caso de una póliza de vida, son 10 años a partir de que se tomó conocimiento del beneficio”, explicó el gerente legal de la Asepeg.

Tras este tiempo, si nadie reclama los fondos, estos quedan “en la esfera de la compañía de seguros a la espera de que alguien pueda aparecer”, añadió Eduardo Chávez. Sin embargo, existe un cierto vacío en torno al plazo legal para exigir la transferencia de dinero.