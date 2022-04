Arequipa: casas, departamentos y lotes según el bolsillo del comprador

Para diferentes bolsillos, así se podría catalogar la oferta de la Feria Inmobiliaria que se desarrolla hasta mañana en el Parque Libertad de Expresión (Umacollo). En esta edición se venden 3481 predios, entre lotes, departamentos y casas. El interés ayer estuvo dividido entre los solares para futura construcción, así como los últimos departamentos que entran en la categoría de vivienda social.

Aunque la oferta es variada, no hay muchos proyectos en la llamada vivienda social, aquella destinada a personas que ganan menos de S/ 3700 soles y pueden acceder a un bono de Techo Propio. Uno de estos proyectos es las Lomas de Yura, que ya agotó sus casas con el fondo de Techo Propio. Aún quedaban disponibles viviendas con el Mi Vivienda, a un precio de S/ 137 000. Con el descuento del bono, se puede pagar la vivienda en diez cuotas de S/ 1360, previa evaluación del banco asociado (BBVA o Pichincha).

El mismo proyecto sí ofrece departamentos con Techo Propio, a un valor de S/ 109 200, pero con el descuento del bono (40 mil soles), el costo final será de S/ 68 mil soles por un departamento de 46 metros cuadrados (m2). Vale recordar que para calificar a Techo Propio se requiere no tener vivienda, no haber recibido ayuda económica del Estado para vivienda, ser apto para crédito (no estar reportado como deudor) y conformar un núcleo familiar. En la inmobiliaria GPR, señalaron que no es necesario ser casado o tener hijos, el núcleo familiar pueden ser dos personas: el titular y un hermano menor o padres dependientes.

Hasta ayer quedaban 5 departamentos de este proyecto disponibles con Techo Propio. L os restantes son departamentos de 53 m2 a precios de S/ 127 900, que pueden financiarse con el crédito Mi Vivienda, donde el bono es de S/ 25 600.

Departamentos

La venta de departamentos en Arequipa se mantiene, con proyectos en Cerro Colorado, Mariano Melgar y Paucarpata. Entre los ya construidos y que aplican a financiamiento de Mi Vivienda está Cumbres del Mirador. Los departamentos que aplican al fondo son los de un dormitorio, con un valor de S/ 323 mil soles. Con los bonos de Buen Pagador y Bono Verde, se descuenta hasta 15 mil soles. Este último bono, comprende a proyectos eficientes en uso de energía eléctrica, agua y luz.

Otro proyecto con el fondo Mi Vivienda es La Arboleda de Altozano en Cerro Colorado , con departamentos de 77 m2 a 81 m2, en valores de S/ 237 500 a S/ 297 500. El proyecto es financiado con el BCP, que realizará la calificación al interesado. Se informó que un departamento podría pagarse hasta en 20 años, con una cuota mensual promedio de S/ 1763 (en el piso 15).

Oferta en la feria inmobiliaria.

Otro proyecto, aunque sin financiamiento de Mi Vivienda, es el condominio Guadalupe en Paucarpata. Serán 6 torres de 8 pisos que deben culminarse en un año. La preventa de los departamentos de 75 m2 a 85 m2 serán entre los S/ 290 000 a S/ 350 000 . Se informó que el financiamiento será de la misma inmobiliaria (Crece) por 36 meses sin interés. Tras un 20% inicial, el pago mensual puede oscilar entre S/ 2 200 o S/ 2 600. También preparan otro proyecto en Mariano Melgar, una torre de 30 departamentos de 87 m2 a 93 m2, también entre S/ 290 000 y S/ 350 000.

Lotes desde la playa de Islay hasta Chiguata

Los lotes también se venden en diferentes precios. Hay terrenos desde los S/ 8 000 (200 m2) en La Joya, aunque aún en trámite de saneamiento. Estos solares eran ofrecidos por Inmo Perú, que también ofrece lotes en Chiguata desde S/ 25 000 (100 m2), también en regularización.

Otros terrenos vendidos están en Umapalca, por Gestión Hogar. Aquí los solares de 142.5 m2 valen 25 mil dólares.

Asimismo, hay proyectos en zonas costeras. Vive Más ofertó lotes de 120 m2 a 13 330 dólares en Punta de Bombón (Islay). Se informó que los solares costeros son comprados como segunda vivienda o como inversiones a futuro.

La Feria Inmobiliaria se desarrollará hasta mañana domingo (10 a.m. - 6 p.m.)