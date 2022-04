MTPE evalúa normativa para aforo de 100% en centros de trabajo, según el ministro de Salud

Jorge López, ministro de Salud, señaló en entrevista con TV Perú que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se encuentra evaluando la normativa que permita el aforo del 100% en centros laborales. Además, indicó que solo podrán volver a la presencialidad los trabajadores que cuenten con las dosis completas de vacunación contra la COVID-19.

“El personal debe estar vacunado con sus tres dosis para que puedan volver a su trabajo presencial […] también se van a manejar los aforos al 100% en centros laborales ”, mencionó. El ministro confirmó que los médicos del sector salud que estaban en aislamiento también regresarán a la presencialidad, previa evaluación. “Los que ya puedan retornar lo harán de manera presencial”, indicó

Cabe señalar que aquellos trabajadores que no cuenten con las tres dosis no podrán trabajar de manera presencial. “Así es, no van a poder laborar, eso lo está trabajando el Ministerio de Trabajo, que está viendo las normas para el retorno presencial en un 100% del personal”, agregó.

El MTPE aprobó el Decreto Supremo N° 004-2022-TR que precisa que las empresas podrían cometer una infracción administrativa muy grave si los empleadores permiten el ingreso de trabajadores sin la tercera dosis.

Durante la entrevista, López enfatizó que los trabajadores que laboren de manera presencial solo podrán hacerlo teniendo las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19, ya que se realizó un cambio en la disposición del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.