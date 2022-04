Reforma minera del FMI para inyectar US$ 1.154 millones al fisco en los próximos 5 años

Una reforma tributaria sobre la minería en el Perú podría significar una recaudación de entre US$ 853 y US$ 1.154 millones adicionales en los próximos cinco años, de acuerdo a una estimación realizada por el Grupo de Justicia Fiscal (GJF) a partir del informe presentado recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual se reconocen, por un lado, las previsiones de crecimiento de la demanda de minerales en el mundo, y por el otro, la necesidad de renovar esquemas fiscales para salir de la crisis.

Para el extitular del MEF Pedro Francke, las conclusiones del FMI anticipan un escenario de mayor presión fiscal sobre esta industria sin que nuestro país pierda competitividad en el escenario internacional. Así, el economista refiere que la carga tributaria total, en el orden del 37,3%, podría subir a través de distintos mecanismos y, prácticamente, quedamos a la mitad de la media mundial. Chile está un poco por debajo si incluimos la discusión de utilidades de los trabajadores, pero si no, ya tiene una carga superior al Perú.

En este sentido, lamenta que el primer avance del gobierno para aprovechar este auge cuprífero se hayan perdido con la dación parcial de facultades por parte del Congreso, pero rescata el encargo dejado a la gestión Graham, para presentar proyectos de ley en esta línea.

“Los precios han aumentado y nosotros hubiéramos querido que la reforma la tuviéramos antes. Estos impuestos se cobran trimestralmente, ya perdimos el 4T del 2021, así como el 1T y 2T de este 2022. Si se aprobara la ley (para un nuevo esquema fiscal), en este momento no se aplicaría hasta julio, en el mejor de los casos. Todo lo que es IEM (Impuesto Especial a la Minería)y regalías no se aplica hasta el 3T. El tiempo va pasando y se pierde dinero”, manifestó.

Precisamente, en uno de los escenarios vislumbrados por FMI, el cual aumenta las tasas del IEM y el piso de la regalía en 1 punto porcentual (hasta 2%), en los primeros cinco años la recaudación pasaría de US$ 13.480 a US$ 14.634 millones, con precios del cobre de 3,35 US$/libra. Un aumento “conservador” de US$ 1.154 millones en un lustro, según Francke, pues el metal rojo se cotiza hoy por encima de los US$ 4,68/libra.

GJF prevé que en este 2022 se recaude cerca de S/ 4.000 millones adicionales a los presupuestado inicialmente, debido al incremento de los precios de minerales e hidrocarburos.

El factor social

De acuerdo con el exviceministro de Ambiente José de Echave, el Gobierno debería retomar con mayor resolución la iniciativa de una reforma tributaria integral, en especial sobre el tema minero, pero sin descuidar la conflictividad social que pueda afectar al sector. En este sentido, consideró que la PCM debería gozar de mayor capacidad para responder a los enfrentamientos focalizados en el sur, como la zona de influencia de Cuajone y Las Bambas. No obstante, descartó que, con todo, las empresas hayan dejado de percibir sobreganancias a lo largo del corredor minero.

“Debemos evitar lo que pasó en el anterior superciclo de precios 2003-2012, cuando se hicieron modificaciones recién al final (2011). El Perú perdió al menos nueve años de oportunidades para el cierre de brechas como las expuestas durante la pandemia”, anotó el experto.

Reacciones

Pedro Francke, exministro de Economía

“En el corto plazo, dichos recursos serán necesarios para financiar políticas de alivio social. Pasada esta crisis, deberían ser prioritariamente invertidos en el cierre de brechas para los más vulnerables”.

José de Echave, CooperAcción

“Pueda que el actual contexto político y social no generen el mejor clima para una reforma minera, pero eso no significa que no se deba discutir. Yo esperaría una mayor iniciativa desde el MEF”.