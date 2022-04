Realizarán censo en Arequipa para conocer situación económica

Desde la bodega más pequeña hasta la empresa más grande serán visitadas por los censores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desde este mes hasta noviembre. Esto para continuar con el V Censo Nacional Económico (CENEC) que tiene como objetivo conocer la realidad de todos los sectores productivos del país, lo que servirá para que las autoridades nacionales, regionales y locales tomen mejores decisiones sobre inversión pública y privada.

Ayer se realizó el lanzamiento del CENEC a nivel nacional. En Arequipa, el evento se realizó en el auditorio de la Universidad Católica San Pablo. Allí el jefe nacional del INEI, Dante Carhuavilca Bonett, resaltó que el censo permitirá conocer el tejido empresarial e identificar las características económicas de las unidades productivas. Además de conocer el impacto que produjo a la economía la pandemia de la COVID-19.

A su turno, la jefa regional del INEI, Silvia Pacheco Valenzuela, recordó que el último censo económico se realizó en el 2008, por lo que la realidad económica de todo el país ha cambiado. Por ejemplo, los deliverys no existían y ahora son algo común, se han incrementado las compras por internet, las exportaciones e importaciones de productos .

Pacheco Valenzuela pidió a la ciudadanía a ayudar en este censo. Se visitarán todos los negocios que existan, desde las bodegas más pequeñas hasta las grandes empresas. No importa si son formales o informales. El objetivo es conocer la realidad de todos. El INEI, recalcó la jefa del INEI, mantendrá la reserva de los casos individuales y no está obligada a entregar esta información ni siquiera con orden judicial. Es por ello que pide no tener miedo.