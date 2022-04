Consejo de Ministros aprobó iniciativa para destrabar 1.700 obras paralizadas por S/ 12.000 millones

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para el destrabe de 1.700 obras paralizadas valorizadas en S/ 12.000 millones, según informó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Graham.

“En el Consejo de Ministros de la semana pasada aprobamos un proyecto de ley para el destrabe de obras paralizadas, que generan no solamente la incomodidad para el ciudadano porque no puede contar con servicios que tiene proyectados por incumplimiento de la ejecución de obras públicas, sino que además genera una menor tasa de empleo y menor crecimiento económico”, señaló el ministro de Economía.

Graham detalló que con esta iniciativa legislativa se busca generar un registro de obras paralizadas que tienen 40% avance, y con 6 meses o más sin ninguna ejecución físico, los cuales se destrabarán.

Además, se generará medidas permanentes como la Junta de Resolución de Disputas, la cual va a facilitar la continuidad de la obra. “Y así no tengamos lo que tenemos ahora, que son obras por años paralizadas que no cumplen el objetivo de satisfacer las necesidades ciudadanos y además no ayudan a cerrar brechas sociales y de infraestructura”, apuntó.