Agroexportaciones se dispararon 26,5% en enero y febrero: suman ya US$ 1.569 millones

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que las exportaciones agrarias en enero febrero registraron ventas de US$ 1.569 millones, un aumento de 26,5% frente a las colocaciones del mismo periodo del 2021.

En esta línea, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los US$ 210 millones, cifra que significó un aumento de 381% respecto a lo registrado en 2021, debido a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar (US$ 204 millones) y melaza de caña (US$ 1 millón), cuyas ventas aumentaron 454% y 10%, respectivamente.

En cuanto a las agroexportaciones no tradicionales, en los primeros dos meses del año sumaron US$ 1.360 millones, monto superior en 14% al año previo. Los principales productos del ranking agroexportador fueron: uvas frescas US$ 509 millones (3,5% de las agroexportaciones no tradicionales), mangos frescos US$ 132 millones (9,7%), arándanos US$ 87 millones (6,4%) y el mango congelado US$ 48 millones (3,5%).

También se destacaron las ventas de palta fresca US$ 34 millones (2,5%), preparaciones para la alimentación de los animales US$ 31 millones (2,3%), espárragos frescos US$ 30 millones (2,2%), bananas incluidos los plátanos frescos US$ 23 millones (1,7%), aceite de palma en bruto US$ 20 millones (1,5%), demás frutas u otros frutos frescos US$ 20 millones (1,4%), demás paprika US$ 15 millones (1,1%), entre otros. Estos 12 productos en conjunto concentrarían el 71% de la oferta exportable no tradicional.

Los productos de mayor contribución en estos primeros meses fueron: aceite de palma en bruto (+188%), mucilagos de semilla de tara (+171,8%), arándanos (+103,4%), demás frutas u otros frutos frescos (+61,5%), preparaciones para la alimentación de los animales (+57,5%), pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama (+47%), demás frutas y otros frutos (+42,9%), alcachofas (+35.3%), uvas frescas (+20,3%) y demás paprika (+19,1%), entre otros.

“En la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas y hortalizas, cuyas ventas alcanzaron los US$ 963 millones (71% de las agroexportaciones no tradicionales) a febrero del 2022, representó un aumento de 12,3% respecto al mismo periodo del año pasado”, destacó Midagri.

Paltas peruanas para el mundo

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, Hong Kong, China, Alemania, España, México, Ecuador, Canadá, Colombia. Este grupo de países concentraron el 77% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio

Del mismo modo, en los primer bimestre, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 624 millones, cifra mayor en 88,2% en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año 2021, cuyo aumento en el mayor aumento de las exportaciones agrarias (US$ 328 millones de aumento respecto al 2021) frente al aumento de las importaciones agrarias (US$ 36 millones de aumento respecto al 2021).

Midagri: ¿Cómo nos fue en febrero?

Respecto a las exportaciones agrarias registradas solo en febrero, Midagri precisó que las ventas alcanzaron los US$ 820 millones, lo cual significó una tasa de crecimiento de 39,8% en comparación a los US$ 586 millones registrados durante el mismo mes del año anterior. Del valor exportado en febrero, las agroexportaciones tradicionales representaron el 15% del total exportado, mientras que las no tradicionales el 85%.

Los productos no tradicionales que más contribuyeron al aumento de las agroexportaciones en valor en ese mes fueron: aceite de palma en bruto (+212,3%), arándanos (+124,9%), demás frutas u otros frutos frescos (+63,6%), preparaciones para la alimentación de los animales (+61,2%), uvas frescas (+47,7%), alcachofas (+42,9%), entre otros.