Bolivia ya le vende gas a Perú, pero precios siguen altos

Puno. La importación del gas licuado de petróleo (GLP) de Bolivia era una esperanza para el sur peruano por los bajos precios. Sin embargo, esas expectativas podrían esfumarse cuando usted empiece a leer este informe.

La empresa boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), le contestó al Gobierno Regional de Puno. En esta respuesta detalla que, desde 2014, Bolivia vende GLP a envasadoras peruanas.

Según los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) son ocho las importadoras. Sin embargo, en territorio nacional el precio sigue siendo el mismo. No ha bajado.

El costo promedio de un balón peruano en el mercado local es de S/ 65.00 soles. Mientras que el mismo balón en La Paz- Bolivia, equivale a S/ 12.00 soles. En la frontera, el valor se eleva a S/ 30.00 por el transporte.

En agosto de 2021, el ahora gobernador de Puno, Germán Alejo Apaza, solicitó al gobierno de Bolivia acuerdos para que el GLP boliviano llegue a bajo costo al altiplano puneño.

YPFB le informó que varias empresas peruanas ya importaban gas de Bolivia. Desde 2014 hasta agosto de 2021, compraron 21 152.36 toneladas métricas de gas . El combustible boliviano ingresó al Perú a través de tanques cisterna y se reenvasó en Juliaca. Esta cantidad equivale aproximadamente a 2 millones 115 mil 236 balones de gas de diez kilos.

A precio internacional

¿Por qué la ciudadanía no goza de una baja en el precio del gas considerando que en país del altiplano es más barato?

Álvaro Ríos Roca, exministro de Hidrocarburos de Bolivia, señaló que el gas en su país es barato por el subsidio estatal y este no se exporta.

Sin embargo, eso no es lo único que preocupa. El exfuncionario señaló que a Bolivia ya no le será posible exportar al Perú. Descenderá su producción debido a que el gobierno no invirtió en exploración para buscar nuevas reservas. Cree que por ello será el Perú quien tenga que vender GLP más adelante a Bolivia.

“En ese contexto, cualquier iniciativa que tomen los presidentes, no pasa nada porque no habrá GLP. Cada vez se va mandar menos al Perú porque el mejor mercado para el GLP boliviano es Paraguay, está muy cerca a la fuente de producción. Además Bolivia le vende al Perú a precios internacionales. Como todo negocio se hace al mejor precio y el mejor precio es costo internacional”, precisó Álvaro Ríos.

Gas de Camisea es opción

Gustavo Navarro Valdivia, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas del Perú, por su parte, indicó que las empresas peruanas exportadoras de gas boliviano colocan el producto en el mercado en balones de diez kilos a Puno, Cusco y, cuando hay desabastecimiento por marea alta por el Callao, llega hasta Arequipa.

Explicó que la ganancia de las empresas reside en el flete. Es más caro llevar desde Pisco hacia el sur que desde Bolivia. “Ahora podría venderse más barato, pero eso depende del comerciante. En el Perú, no se puede establecer precios. Eso lo prohíbe la Constitución”, precisó.

Navarro Valdivia, sostuvo que los balones bolivianos que ingresan al Perú, aun cuando sean más baratos, están subsidiados.

Finalmente dijo que se debería masificar el gas natural de Camisea que genera rentas para el Estado y canon para el Cusco. “Si compras gas Bolivia, la ganancia y las rentas se quedan en Bolivia. Escoja usted donde quiere poner su plata”, precisó.

Abel Camasca, representantes de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú (ASEEG), reconoció que hace años se importa GLP boliviano pero no es posible que su venta sea menor al costo promedio del mercado nacional porque su compra es a precio internacional.

“Muchas plantas del sur del país compran gas boliviano.

La complementan con el de Pluspetrol-Pisco, que es un gas rico. La importación de gas de Bolivia está al precio de la paridad de importación. En el Perú hay que refinar el gas a la calidad estándar porque el gas boliviano tiene mucho butano (60%) y poco propano (40%). Lo ideal es que sea 40 a 60 %” dijo.

Dijo que si se quiere reducir el precio se debería colocar al GPL peruano dentro del Fondo de Estabilización y ello repercutirá en una baja significativa en el precio en aproximadamente S/ 13.00 soles.

Abel Camasca, indicó que si el gobierno peruano logra que Bolivia les venda su GLP a las importadoras peruanas a un precio inferior que el costo internacional, sí podría haber una baja pero sólo para el sur del país.