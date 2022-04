Venta de entradas para Qatar 2022 podrían superar demanda de Brasil 2014

Las entradas para los partidos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 han presentado una fuerte demanda, a pesar de su celebración en noviembre y las preocupaciones sobre la disponibilidad de alojamiento, que podría superar a las emitidas en el certamen del 2014.

MATCH Hospitality, que vende asientos para clubes y otros paquetes de boletos exclusivos con beneficios para el día del partido, dijo que está en camino de “superar significativamente” el volumen de ventas que vio durante Brasil 2014. Ese evento fue la entrega más concurrida del torneo en un cuarto de siglo.

“Dado el impacto de la COVID-19 en los últimos dos años, la gente está muy interesada y entusiasmada”, dijo el presidente ejecutivo de MATCH, Jaime Byrom, en una entrevista a Bloomberg.

De acuerdo con FIFA, se espera que alrededor de 1,5 millones de fanáticos, un poco más de la mitad de la población de Qatar, lleguen al pequeño estado del Golfo durante el evento.

MATCH, con sede en Zúrich, tiene un contrato exclusivo con la FIFA para vender paquetes de hospitalidad que incluyen boletos para la Copa del Mundo, incluidas las ofertas de suites. Según el acuerdo, la firma tiene derecho a vender alrededor del 15% de aproximadamente 3 millones de boletos disponibles para la Copa del Mundo.

“El impulsor clave de la demanda internacional de la Copa del Mundo es el factor de lealtad del equipo: la gente quiere seguir al equipo de su elección”, dijo Byrom. “Puedes imaginar la ventaja de poder venir a una sola ciudad anfitriona y desde tu hotel, desde tu base, poder viajar hacia y desde tus partidos con relativa facilidad”.

La FIFA ha dicho que también está viendo una fuerte demanda en las ventas generales, aunque su proceso por etapas oscurece el nivel total de interés. Se vendieron más de 800.000 boletos en su primera etapa de venta general de boletos entre enero y marzo y se solicitaron unos 17 millones , dijo la asociación de fútbol. Una segunda fase de ventas comenzó a principios de este mes, luego de que se determinara el calendario de partidos de la fase de grupos.

Las entradas al partido inaugural van desde los US$ 302 hasta los US$ 686. Mientras que los costos de los tickets del resto de encuentros de la fase de grupos pueden costar entre los US$ 65 a US$ 215. A partir de la fase de octavos, los boletos pueden ir desde los US$ 600 y US$ 1.590; según información obtenida de Fifa Tickets.

La incertidumbre por el hospedaje

La afluencia esperada de visitantes extranjeros ha generado dudas sobre si el país anfitrión tiene suficientes habitaciones de hotel y asientos de avión para satisfacer la demanda. Un nuevo portal de reserva de hoteles que ofrece boletos a precios limitados ofrece una selección limitada de lugares para hospedarse, y el costo de un asiento económico en un vuelo de Londres a Doha durante el torneo comienza en alrededor de US$ 800.

Hace ocho años en Brasil, MATCH vendió solo paquetes de hospitalidad comercial por un valor de US$ 670 millones. Byrom dijo que las ventas generales están casi cuatro meses antes de ese evento, a pesar de que comenzaron mucho más tarde debido a la pandemia.

Para Qatar, MATCH permitió a los clientes la oportunidad de reservar vuelos y alojamiento mucho antes que el público en general. La compañía también ofrece habitaciones de hotel en Dubái y Mascate para prepararse para un inventario potencialmente limitado en Qatar.