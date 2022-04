Más de 340.500 empleos adecuados aún no se recuperan en Lima Metropolitana

En el primer trimestre de 2022, la población ocupada de Lima Metropolitana alcanzó los 4 millones 921.100 personas, cifra que comparada con similar trimestre del 2019 varió en 1,9%; es decir, existen 91.400 puestos de trabajo más que el periodo previo a la pandemia, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE).

No obstante, la población con empleo adecuada aún no se ubica a sus niveles previos y registró una caída de 11,1% en el primer trimestre del presente año respecto al 2019, lo que representa a unos 340.600 puestos de trabajos formales que aún no se recuperan.

En tanto, la población subempleada se incrementó en 24,4% en el periodo de análisis frente al año prepandemia; es decir, se crearon 432.100 empleos de baja calidad en la capital.

A nivel de sectores, el rubro de servicios es el único que registró cifras negativas en el primer trimestre del 2022 con 119.500 empleos menos (-4,3%) que el 2019. De otro lado, se incrementaron en 132.000 los puestos de trabajos (13,1%) de comercio.

En construcción, el INEI reveló que se crearon 80.000 empleos (23,1%) en el sector respecto al 2019. Mientras que en manufactura hay 28.500 puestos de trabajo (4,6%) adicionales que en el año prepandemia.