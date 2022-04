Petroperú marca hito: nueva refinería de Talara ya es una realidad

(Enviado especial a Talara)

Pasaron casi 8 años desde que el expresidente Ollanta Humala colocara la primera piedra del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), y ayer este megaproyecto inició con sus pruebas de arranque en una ceremonia liderada por el presidente de la República, Pedro Castillo.

“El inicio de las pruebas para arranque gradual y progresivo (de la nueva refinería) constituye un paso fundamental para el Perú. Es la obra de infraestructura más importante porque permitirá producir combustibles con altos estándares ambientales en beneficio de todos. Vivimos momentos difíciles, de crisis energética mundial, en los que se elevan los precios afectando la economía de todos. Poner en marcha la refinería de Talara es un paso concreto para recuperar la soberanía de los recursos y avanzar en la industrialización en beneficio del país”, resaltó.

Castillo enfatizó que pasaron varios años de abandono estatal y políticas privatizadoras, las que dejaron a Talara en condiciones precarias, por ello aseguró que su gobierno ha decidido recuperar y reimpulsar el petróleo para todos los peruanos. Agregó que el proyecto de la nueva refinería de Talara estará financiado con los propios recursos de Petroperú como resultado de su participación en el mercado de hidrocarburos.

Con este hito histórico, que incluyó el encendido de una bomba que permitió el ingreso de petróleo crudo a la nueva refinería, se calcula que dentro de seis meses Petroperú podrá arrancar y tener una operación estable. Así funciona la puesta en servicio de una refinería de alta complejidad en Perú y en cualquier parte del mundo. La nueva refinería de Talara tiene 19 unidades de proceso, casi 7.000 equipos y 35.000 instrumentos que uno a uno deben ser calibrados y sincronizados. Un reloj suizo del tamaño de un coloso.

La antigua refinería de Talara tenía una capacidad para procesar 65.000 barriles por día, y la nueva está diseñada para llegar a los 95.000 barriles por día, aunque esto será progresivo y de cara al último trimestre del año. Se iniciará con una carga mínima de 57.000 barriles por día y conforme pasen los meses no solo incrementará su producción, sino que disminuirá la importación de combustibles finales, pues estos productos terminados se obtendrán de la nueva refinería de Talara.

En ese sentido, el presidente del Directorio de Petroperú, Humberto Campodónico, estima que el margen por barril de la nueva refinería respecto a la anterior será de dos a tres veces más. Según cifras de la empresa, el margen con la antigua refinería era de US$ 3 a 5 por barril, mientras que el margen esperado del nuevo complejo sería de al menos US$ 10 a 12 en un escenario moderado. Sobre el arranque del PMRT, Campodónico afirmó que se trata del relanzamiento de la industria petrolera en el norte del país porque generará sinergias con todos los actores del sector hidrocarburos.

Expectativa. El presidente Pedro Castillo recalcó que la refinería permitirá producir combustible con altos estándares. Foto: Presidencia

Impacto del PMRT

Ante el fuerte incremento en el precio de los combustibles, es importante señalar la repercusión que tendrá la nueva refinería de Talara en el mercado local de energéticos.

En ese sentido, Campodónico destacó que debido al aumento de la rentabilidad que le dará esta nueva refinería a Petroperú, la empresa estará en la capacidad de ser competitiva frente a la competencia, ello en el campo de los importadores como Repsol, Primax y otros jugadores del mercado.

“Un factor que atenta contra los precios es el alza del precio internacional del petróleo por los conflictos internacionales, y ese es un tema que ya no depende de nosotros (Petroperú). En Perú se ha disminuido el selectivo al consumo, se plantea disminuir el IGV, pero aquí hay un tema que tiene que ser explicado con mayor detenimiento, y es la manera como se comporta la cadena de comercialización de los combustibles”, indicó.

PUEDES VER: Petroperú pone en marcha la nueva refinería de Talara

En ese sentido, explicó que una vez que el combustible sale de la refinería, por ejemplo la de Conchán a S/ 15 el galón, sobre eso se suma el transporte mayorista, la comercialización y el margen de la estación de servicios. Los precios y márgenes que se van sumando en esa cadena son libres y “esto es así porque los precios en Perú no son regulados”, subrayó el presidente de Petroperú.

No obstante, Campodónico aseveró que una solución podría pasar en afinar la cadena de comercialización, a través del Indecopi y evitar así concertación de precios, “o ver la manera en la cual se trasladen al público”.

“Cuando la refinería esté lista, vamos a poder tener gasolinas, diésel y GLP con precios sumamente competitivos con los cuales esperamos entrar a un escenario de competencia, en el cual nuestros precios, al ser competitivos, sean referentes en el mercado y tengan impacto en los propios precios para los consumidores”, destacó el titular de la petrolera estatal.

Margen. La nueva refinería está diseñada para producir progresivamente hasta 95.000 bpd. Foto: John Reyes/La República

Rol de los trabajadores

Un eje fundamental para que la nueva refinería de Talara sea hoy una realidad lo jugaron los propios trabajadores de la estatal a lo largo de los últimos años. Así lo destaca Juan Castillo More, histórico dirigente de Petroperú, quien subrayó que fue la férrea posición y defensa del interés nacional lo que permitió consolidar al proyecto.

“El logro fue defender el proyecto de todos las iniciativas que buscaron desestabilizar la modernización de la refinería de Talara”, anotó.

Recordó que hubo también personajes políticos marcados en la historia que también son parte de este logro. Entre ellos vale la pena recordar a los desaparecidos exparlamentarios Javier Diez Canseco y Manuel Dammert.

“El trabajador de Petroperú ha demostrado su valía y capacidad también en el diseño, instalación y construcción de esta nueva refinería que verá coronar sus objetivos con la devolución de los lotes petroleros de Talara”, remarcó Castillo More.

Al respecto, Campodónico aseguró que se contemplará la participación de Petroperú en los lotes petroleros de Talara que están por vencer en los próximos años. “La refinería se construyó aquí, por eso no tendría explicación que se compre petróleo a US$ 100 el barril cuando se puede adquirir a su precio de costo de los lotes petroleros que siempre fueron de Petroperú hasta su privatización hace 25 o 30 años. Estos ejemplos bastan para entender la necesidad de trabajar en la integración vertical de Petroperú, estando presentes en toda la cadena de valor”, comentó.

Nadie es profeta en su tierra

Pese a la lluvia de críticas que ha recibido este megaproyecto, aun desde su concepción, los elogios llegaron desde la mirada del inversionista internacional.

Un muy emocionado Juan Lladó Arburua, presidente de Técnicas Reunidas de España, empresa encargada de la construcción del PMRT, destacó el arranque de las complejas unidades que serán vitales para la calidad de los combustibles que se comercialicen en el Perú hacia adelante. “Este es el proyecto, con muchísima diferencia, más importante que hemos hecho en Latinoamérica y yo creo que va a ser la refinería más sofisticada que hemos arrancado nunca”, dijo.

En esa línea el director del proyecto de Técnicas Reunidas, Carlos López, destacó que la “joya de la corona” de esta nueva refinería es la unidad de Flexicoquer, unidad que va a poder procesar los crudos pesados y convertirlos en diesel y gasolina de alta calidad. “Hablamos de que (unidades de) Flexicoquer en el mundo hay 10 y los 10 no están en operación, por lo tanto el pueblo peruano debe sentirse muy orgulloso del complejo y la refinería que van a tener”.

A su turno Bautista García, representante legal de Cobra, empresa encargada de las unidades auxiliares, comentó que en España existen 8 refinerías pese a ser un país que no cuenta con petróleo propio. “No es normal que una empresa o que un país que tiene petróleo como es Perú, no tenga una refinería y ustedes van a tener una de primer nivel, moderna, que va a funcionar muy bien, con la última tecnología y que va a ser beneficio para todos”, subrayó.

PUEDES VER: Petroperú solicita nuevamente la designación de PwC como empresa auditora

Aporte al medio ambiente y la salud

La refinería de Talara tiene como principal objetivo reducir el contenido de azufre de los combustibles que se procesan en esta planta. Así la emisión de azufre bajará de 3.000 partes por millón de azufre a 50 ppm. Con las nuevas unidades, esto será menor, “porque el azufre que tiene el petróleo es contaminante y produce enfermedades respiratorias. Eso es algo que en todo el mundo se ha prohibido o disminuido”, detalló Campodónico y rescató que así nos ponemos al día con las tendencias mundiales.

Al respecto, el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, indicó que la tecnología que tenemos ahora con esta refinería, que es Euro IV, nos permite tener combustibles menos contaminantes. “La idea es que más tarde iremos a la tecnología Euro VI, la cual será todavía menos contaminante”.

Es importante precisar que las normativas Euro son estándares internacionales que regulan los límites máximos aceptables para las emisiones de gases de combustión interna de los vehículos nuevos, adoptadas a nivel mundial.

Datos

Aclaración. El Osinergmin aclaró que ayer se hicieron las pruebas de arranque de funcionamiento y no la inauguración de la refinería de Talara, pues para esta etapa de prueba no se requiere de una autorización del organismo supervisor.

Inversión. El 24 de marzo último, Petroperú actualizó la inversión integral de la nueva refinería de Talara y se elevó a US$ 5.083 millones 900.000. El costo estimado anterior para su ejecución ascendía a US$ 4.999 millones 800.000; es decir, subió en poco más de US$ 84 millones.

PUEDES VER: Petroperú informó a la Contraloría sobre las acciones que realiza para recuperar su credibilidad

Reacciones

Pedro Castillo, presidente de la República

“Poner en marcha la refinería de Talara es un paso concreto para recuperar la soberanía de los recursos y avanzar en la industrialización en beneficio del país (...) Se priorizó el reimpulso de la industria a través de nuestra empresa Petroperú, que es de todos y para todos los peruanos”.

Humberto Campodónico, presidente de Petroperú

“Se inicia la cuenta regresiva para poner próximamente en marcha una de las más modernas refinerías de esta parte del mundo, la cual tendrá un valor estratégico para el desarrollo y relanzamiento de la industria petrolera en el norte del país porque generará sinergias con todos los actores del sector”.