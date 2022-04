Oscar Zea: “Vamos a responder a las alzas de precios con mercados itinerantes”

¿Qué expectativas tiene sobre los cambios a la autógrafa de ley que exonera del IGV a algunos alimentos?

Ejecutivo y Legislativo tienen la responsabilidad de apoyar a nuestro pueblo. Tras la subida de los productos de primera necesidad, se tiene que tomar acciones, y corregir la norma porque se incluía al lomo fino y otros alimentos (ganso, faisán, gallina de guinea, etc.) que el pueblo no consume.

La presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, dijo que “al mejor cazador se le escapa la paloma”. ¿El Congreso, sobre estos temas, hace una labor técnica?

No sé de qué paloma habla, porque en todo caso debe ser un ave extraña, desconocida, que haya pasado por allí. Nosotros sabemos qué consume el pueblo, qué cosa comemos.

¿Qué alimentos deben ser exonerados temporalmente del pago del IGV?

Se ha considerado al pollo, huevo, fideo, arroz, azúcar, y las carnes comunes de res, cordero, cerdo. Lo que más consume el pueblo debe estar en esa lista.

Hay descontento en las familias por el alza de precios de los alimentos. ¿Qué hace su portafolio técnicamente para hacer frente a ello?

Esto no solo sucede en el Perú. Hemos convivido y seguimos con el covid que nos afectó gravemente, y además hay alza de precios que afecta a todos. Desde el ministerio, vamos a responder intensamente a las alzas, en las grandes ciudades y en las pequeñas, con mercados itinerantes, acercar los productores al consumidor. Vamos a salir los sábados, y los productores estarán presentes en las ciudades. No tiene que ser solo un día, sino estamos viendo que sea dos veces a la semana para que los hermanos del campo lleguen a los mercados itinerantes, que daremos a conocer oportunamente para que los consumidores tengan alimentos económicos y los agricultores vendan sus productos a precios razonables.

¿Cuándo empiezan los mercados itinerantes?

Esta semana empezamos. Ya se dieron los avances, los espacios también, porque tiene que haber lugar para estacionamientos y las condiciones de bioseguridad requeridas. En breve acercaremos a los productores a los consumidores, porque los intermediarios han hecho su agosto siempre y eso no está bien.

El lunes pasado se publicó el decreto en que se prohíbe el uso de leche en polvo para elaborar leche evaporada. ¿Cuál es el sustento de la norma?

Fíjese, no es algo que se le ocurrió al ministro o a su equipo. Soy ganadero, fui dos veces presidente de la Asociación Brown Swiss, que es una raza que tiene importante presencia en el país. El pedido de los ganaderos, sobre todo de los más pequeños, desde hace 15 años, es que se cambie el reglamento de la leche. Aquí el litro de agua cuesta S/ 2,50 y por un litro de leche la industria paga S/ 1,00 al productor en diferentes regiones. Se trata de hacer justicia para que la leche que se produce con tanto esfuerzo tenga un precio justo. La industria comete abuso comprando leche en polvo a ganaderos de otros países y maltratando a los del país, pagando un sol y algo más por el litro de leche que tanto cuesta producir. Por eso, ellos estuvieron mandando sus vacas a los camales, y muchos cambiaron de actividad y esto es una pena, que no ocurre en otros países.

Es un aporte para los ganaderos, ¿pero cuáles son los beneficios para el consumidor?

Y a partir de ahora vamos a tomar leche evaporada y para ello se usará como insumo solo a la leche fresca. Se tiene que pensar que los productores tienen que ser atendidos pero también los consumidores, porque el pueblo peruano, nuestros hijos, tienen que consumir la mejor leche, elaborada a base de leche fresca. Recuerde que se comentó de manera errónea que supuestamente la leche en polvo es mejor porque tenía vitaminas, etc. Eso no es así. Por ejemplo, la carne fresca no se puede comparar con la chalona de dos o tres años. La leche en polvo pasa por un proceso y nunca va a tener los mismos componentes. La leche fresca es el mejor insumo y nuestro pueblo merece consumir lo mejor.

Hay seis meses de adecuación para la industria y los propios ganaderos para ejecutar la norma de manera adecuada...

Sí, seis meses para tomar medidas de adecuación. No vamos a estar de brazos cruzados, vamos a tomar medidas para que en seis meses tengamos leche de calidad y bajo costo.

¿Los expertos señalan que se encarecerá la leche para el consumidor final?

Eso es totalmente falso. No hay ninguna razón para ello. La leche en polvo que la industria compra es incluso más cara. Si pagaran 2 soles por litro (a los productores), pero ellos compran la leche en polvo más caro que eso, entonces por dónde se puede explicar que aumentará el precio. Es absolutamente falso. Será más económico, será más barato. Aquí saldremos ganando todos, incluso la industria y los consumidores finales y los productores de leche.

Hay descontento en los agricultores por el alto precio de los fertilizantes. ¿Qué está haciendo al respecto?

Están molestos, pero no se debe a las acciones del Gobierno. Otros gobiernos privatizaron a precio de huevo roto los fosfatos de Bayóvar, entre otros. A corto plazo vamos a traer fertilizantes de Bolivia, para ello tenemos un fondo de S/ 900 millones para adquirir urea y fertilizantes para entregar pronto a los agricultores. Y a mediano plazo vamos a instalar una planta para tener producción nacional propia de fertilizantes. Además, quintuplicaremos la extracción de guano de islas, y el 90% irá a la agricultura familiar para garantizar la seguridad alimentaria.