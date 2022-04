Bono Pan: ¿en qué consiste la propuesta y quiénes serían los beneficiarios?

El pleno del Congreso aprobó el último 12 de abril, con 95 votos a favor y 10 en contra, la propuesta del Ejecutivo para que el pollo, azúcar, huevos, fideos y el pan sean considerados en la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV).

No obstante, para el presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), Pío Pantoja, esta disminución de los impuestos no garantiza la reducción del precio final del pan. “La reducción del IGV de solo la harina para elaborar pan no garantiza la reducción o el aumento de su precio”, aseveró a través de un comunicado.

De otro lado, Pantoja señaló que, la exoneración del IGV al pan y otros productos, beneficiaría tanto al sector de altos y bajos ingresos. “Esta medida, en el mejor de los casos, estaría beneficiando a la gente de altos ingresos económicos y no, necesariamente, al de bajos recursos”.

Bono Pan: ¿en qué consiste la medida dirigida a sectores vulnerables?

En esa línea, el titular de la Aspan refirió que, desde hace dos años, propusieron la implementación del Bono pan, “para que la población de escasos recursos pueda tener acceso a un pan. En este caso, un pan elaborado con quinua, kiwicha, que son los productos emblemáticos del Perú” , sentenció.

Según Pío Pantoja, este subsidio lograría tener un mejor impacto en la economía de las familias peruanas más vulnerables, que la exoneración del IGV en productos básicos, medida que recientemente fue aprobada por el Congreso.

“En un momento se burlaron (del Bono Pan), pero ahora se hace más notoria y eso es lo que queremos proponerle al Congreso y al Ejecutivo para que de una vez por todas hagan esta labor, porque los insumos seguirán subiendo”, lamentó.

Según Aspan, no fueron consultados de la medida aprobada por el Congreso. Foto: La República

¿Cómo funcionaría el Bono Pan?

Pío Pantoja detalló que la implementación de este subsidio sería de gran ayuda a productores nacionales, pues las familias más necesitadas recibirían una tarjeta que deberá ser usada exclusivamente para comprar panes hechos a base de quinua.