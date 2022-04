Petroperú pone en marcha la nueva refinería de Talara

Después de casi 8 años desde que se firmó el contrato y se dio inicio a la construcción del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), esta tarde Petroperú pondrá en marcha, de forma gradual y progresiva, esta moderna unidad de proceso, que elevará la producción de 65 mil a 95 mil barriles por día.

Se calcula que la estabilización de la nueva refinería implicará un periodo mínimo de seis meses, según avance la instalación, pruebas, interconexiones y sistemas requeridos para la puesta en servicio de 7.000 equipos y 35.000 instrumentos, involucrados en este complejo proceso.

Es importante subrayar que el PMRT se desarrolló enmarcado en la Ley 30130, norma que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria Ejecución del Proyecto de Modernización de Refinería Talara para preservar la calidad del aire y la salud pública.

Entre los principales invitados a la ceremonia de inauguración se encuentran el presidente Pedro Castillo, ministros de Estado, autoridades regionales y locales. Asimismo, llegarán a Talara Alejandro Enrique Alvargonzález San Martín, embajador de España en Perú; Juan Lladó Arburua, presidente de Técnicas Reunidas. También lo harán altos funcionarios de Cobra y representantes de las empresas licenciatarias de los procesos de la nueva refinería.

La estabilización de la nueva refinería tomará seis meses, según avance la instalación, pruebas, interconexiones y sistemas requeridos.

Actualización

Es importante precisar que el 24 de marzo último Petroperú -según acuerdo de directorio- actualizó la inversión integral de la nueva refinería de Talara y se elevó a US$ 5.083 millones 900.000 (sin intereses preoperativos). El costo estimado anterior para su ejecución ascendía a US$ 4.999 millones 800.000; es decir, se incrementó en poco más de US$ 84 millones.

De acuerdo al hecho de importancia comunicado a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), la petrolera estatal señaló que el nuevo monto recoge los impactos de la COVID-19 durante el 2021, los cuales afectaron tanto la etapa de construcción y que postergó el inicio de la refinería de Talara.

Petroperú ha destacado que la construcción de la nueva refinería de Talara se realiza con fondos de la empresa, y su financiamiento no ha requerido aval del Gobierno nacional.