Exoneración del IGV a alimentos: proyecto de ley afectaría producción nacional, según la SNI

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) expresó mediante un comunicado su preocupación sobre el proyecto de Ley de la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a determinados productos de la canasta básica familiar, ya que, aseguran que no tendrá el efecto deseado, puesto que no exonera del IGV a toda la cadena productiva nacional, por el contrario “afectará gravemente a las mypes y agricultores” .

Se argumenta que no han sido consideradas materias primas, bienes intermedios y servicios, y al no estar gravadas las ventas de los productos finales, habrá un impuesto por pagar a la SUNAT “mucho más alto de lo que debería”, debiendo financiarse esa diferencia a través del aumento del costo del producto “y por ende, no habría una reducción en el precio final”. Se agrega que esto no ocurrirá con las importaciones, ya que tendrán la deducción completa, “lo que implica un inaceptable tratamiento discriminatorio en contra de la producción nacional” , señala el comunicado.

Asimismo, la SNI resaltó que este mecanismo tendrá un efecto “más grave sobre los micro y pequeños productores del agro e industria del país”, pues no contarían ni con la liquidez ni la productividad para enfrentar esta situación. Por ello, han enviado ya una carta tanto a la Presidente del Congreso como a la titular de la Comisión de Economía del Parlamento con sus observaciones .

“Para evitar afectar a las empresas, debe buscarse un mecanismo que no grave la cadena productiva de fabricación nacional y contar con un mecanismo ágil de devolución de todo el IGV, como el que tienen los exportadores; además de focalizar el apoyo entre los peruanos que más lo necesitan. Esperemos que este problema se solucione en el curso del debate del día de hoy y de esta manera que las empresas puedan utilizar el crédito fiscal como corresponde y no de una manera parcial”, precisó el gremio industrial.