Semana Santa 2022: turismo crecería más de 10%

Los feriados largos siempre son una gran oportunidad para viajar al interior del país. Por ello, por motivo de Semana Santa, se espera que el sector turismo registre un crecimiento por encima del 10%, según estima Juan Ocampo Risco, docente de la carrera de Economía de UPN, quien asegura que el aumento de la actividad económica y la ampliación de los aforos impulsarán el desarrollo de la industria.

“La recuperación del empleo incide en los ingresos y en las decisiones económicas de las familias para hacer turismo. La cantidad de viajes se incrementaría en un 20% con las facilidades del nuevo aforo y los avances en la actividad económica. Esperemos que los bloqueos de carreteras y paros en las regiones se superen para aprovechar Semana Santa”, explicó el catedrático.

Los sectores de transporte y gastronomía serían los que tendrían mayor demanda y requerirían potenciar su recurso humano y logístico durante estas fechas. No obstante, el docente precisó que no se alcanzarán los niveles económicos pre pandemia, ya que el empleo formal tuvo una fuerte caída y no se recupera en su totalidad.

Asimismo, el docente de la UPN estima que el gasto promedio por persona en estas fechas será de S/ 800. Además, resaltó que regiones como La Libertad y Cajamarca son lugares atractivos para visitarlos en Semana Santa, por lo que las empresas deberán ofrecer paquetes turísticos que promuevan concurrir a los principales destinos.