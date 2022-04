Alva admite error del Congreso por carnes de lujo: “Al mejor cazador se le escapa la paloma”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, reconoció que el Legislativo cometió un error al incluir productos de lujo como las carnes de ganso, faisán, lomo fino y gallina de guinea dentro de la canasta básica familiar. El Legislativo aprobó exonerar del Impuesto General a las Ventas (IGV) hasta diciembre a tales aves y res.

“(El proyecto) se analizó, se debatió. Hicieron un dictamen, un texto sustitutorio todos los técnicos. ‘Al mejor cazador se le escapa la paloma’, dice el dicho. Efectivamente. Ahí han estado todos los técnicos, incluidos los del MEF ”, se excusó la líder del Congreso, este lunes 11 de abril ante los medios, según recoge Canal N.

María del Carmen Alva volvió a remarcar que el Gobierno no observó el proyecto de ley mientras era revisado en etapa técnica. “No es cierto, como he escuchado al Ejecutivo decir que ahí no ha participado el MEF. Rechazo totalmente esas palabras”, enfatizó la presidenta del Congreso. Según indicó, estuvieron presentes la coordinadora parlamentaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el director general de Ingresos Públicos, Marcos Camacho.

La parlamentaria electa por Acción Popular indicó que el texto del proyecto de ley “no decía expresamente ganso, gallina de guinea, faisán, sino, evidentemente, todos los 130 congresistas se hubieran dado cuenta del error”. Alva dijo que, como es un tema técnico, en una de las partidas se indicaba “carnes y demás”, por lo que fueron incluidas las carnes de lujo como productos básicos.

En otro momento de su intervención, Alva criticó al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por difundir “un discurso de división, desunión, lucha de clases”, tras notar el error en la iniciativa enviada a Palacio de Gobierno. “Claro, como ya sabe que está en sus últimos días, hizo esas declaraciones tan desacertadas”, increpó Alva.

Torres aseguró que el Congreso había “desvirtuado” la iniciativa legislativa que inicialmente elaboró el Gobierno. El jefe del gabinete señaló que las carnes de lujo “no forman parte de la canasta básica de la población de escasos recursos”. Agregó que tal propuesta generaría un forado presupuestal de S/ 3.200 millones, lo que impediría atender servicios básicos en salud, educación, seguridad, entre otros.