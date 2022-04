Asociación de AFP: nuevo retiro de fondos sacaría S/ 20.500 millones del sistema

La Comisión de Economía del Congreso tiene agendado el martes 12 de abril, durante una sesión extraordinaria, debatir el dictamen de la ley que crea medidas de reactivación económica respaldada en la autonomía del manejo de los fondos privados de pensiones.

La iniciativa propone que las administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) liberen hasta S/ 13.800 (3 UIT) a todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Al respecto, la Asociación de AFP (AAFP) señala que el predictamen que se debatirá mañana no cuenta con la opinión de entes técnicos. “Estos ya se han manifestado en contra de los retiros, pero no han evaluado las perjudiciales medidas adicionales que este predictamen plantea, no solo para los afiliados, sino para la estabilidad económica del país”, comenta en un pronunciamiento al que tuvo acceso La República.

Asimismo, precisa que el predictamen plantea el retiro de 3 UIT sin limitación alguna, lo que deja abierta la posibilidad de que los afiliados con trabajo estable puedan acceder al retiro.

“Se deja abierto para que, por ejemplo, quien tenga un trabajo estable, pueda acogerse. Esto haría posible que S/ 20.500 millones salgan del sistema. Con esto serían S/ 86.423 millones, equivalente al 10% del PBI, que saldrían en un lapso de dos años”, detalla.

En esa línea AAFP precisa que lo retiros no benefician a los afiliados desempleados, pues el 79% de los peruanos que se acogieron a los retiros mantenían su trabajo en las oportunidades anteriores, según una encuesta de IEP realizada en marzo.

La entidad, en relación a que los afiliados puedan disponer de hasta el 50% para el pago de créditos hipotecarios, señala que ya existe la disposición del 25% para la compra de un primer inmueble. “No se tiene ningún sustento técnico para que este porcentaje se duplique”, agrega.

Por último advierte que los afiliados puedan endosar sus fondos de pensiones como valor negociable tal cual lo propone la iniciativa, significaría que “personas naturales o jurídicas con capacidad financiera se aprovecharían de la necesidad actual del afiliado pagando una cantidad irrisoria por su ahorro para la jubilación. Con ello, los afiliados estarían vendiendo su futuro, ya que no recibirían ningún tipo de pensión”.