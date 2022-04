Mark Cutifani: “Todavía creo que hay mucha voluntad positiva en el Perú”

La mina Quellaveco tiene programado iniciar sus operaciones para junio del presente año. En ese sentido, Mark Cutifani, presidente ejecutivo de Anglo American -la multinacional a cargo de este proyecto-, discierne sobre las expectativas sectoriales en torno al mercado peruano y sus fortalezas en un contexto de tensión política.

¿Cómo percibió el día de inmovilización obligatoria ante los conatos de saqueos a raíz de las protestas?

Soy cuidadoso con las protestas pacíficas en cada país. Respetamos la ley, pero lo más importante es la seguridad de las personas. Creo que el Perú debe tener cuidado en la percepción que genera. Lo de hoy (la entrevista fue el martes 5 de abril) no ayuda, pero no ha sido muy grande la protesta como para no atraer las inversiones, aunque no se manda un buen mensaje.

Enfocándonos en Quellaveco, ¿qué porcentaje abarcará de la producción de cobre local?

Se estima que produzcamos desde un 10% hasta 12% del cobre en el mercado local.

¿Qué implica ser una mina 100% digital?

Significa que monitoreamos todas las actividades desde sistemas computarizados con procesos automatizados e interconectados de manera eficiente a lo largo del día. Incluye también una planificación en la mejora de materiales y extracción, así como un mejor control ambiental. Buscamos energías renovables, con el tiempo convertiremos la flota de camiones de diésel a baterías de hidrógeno a gran escala. Queremos que Quellaveco sea carbono neutral para 2040, pero vamos a tratar de hacerlo antes.

¿Los latentes conflictos en el sur como en Cuajone y en el corredor minero sur pueden afectar las bases de diálogo?

Siempre vamos a escuchar con cuidado a la comunidad. Esto es muy importante. Entendemos que Southern trata de comunicarse y esperemos que lo logren porque todos queremos que la minería sea exitosa y se relacione bien con las comunidades. Como industria todos tratamos de ayudar y ser constructivos, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer.

Sumado a que este es un año electoral y los candidatos pueden desequilibrar acuerdos por ganar votos...

A lo largo de los años ha habido malas y buenas experiencias. Quellaveco estableció una buena relación con su entorno y sentó las bases para el desarrollo, pero no vamos a decir que todo se resolvió en las mesas de diálogo del 2012. Seguiremos en esa ruta.

¿Cuál es la imagen que se tiene del mercado peruano?

La política en todo el mundo es compleja. Mira el caso de Rusia y Ucrania, Trump o el Brexit. En Perú y Chile observamos que la gente quiere cosas distintas y es una reflexión sobre cómo los beneficios de ciertos proyectos e industrias están siendo compartidas con las comunidades. Detecto que en Perú las comunidades locales tienen mucho poder, y tienen la capacidad de protestar y bloquear. Esto se ve más en Perú que en otros países, pero con el diálogo se puede ser más constructivos.

¿Y la constante crisis política?

Puede que a los inversionistas todo lo que haga ruido y traiga violencia los ponga nerviosos, pero todavía creo que hay mucha voluntad positiva en el Perú. He conocido a Humala, Kuczynski y Vizcarra, aún no he podido conocer a Pedro Castillo por el covid, pero todos realmente fueron muy constructivos y estaban convencidos del potencial de Quellaveco. Hemos visto una conducta consistente y positiva en el país.

Desde Quellaveco señalaron que el Perú ofrece predictibilidad y competitividad para las inversiones, ¿reafirma eso?

Sí, absolutamente, pero la credibilidad es algo que se puede perder muy rápido, aunque tienen una democracia que funciona. También es una democracia ruidosa, pero no es necesariamente mala. Si las personas no son felices, el presidente sale y entra otro. Puede ser ruidosa en algunos momentos, pero no estamos preocupados. Nosotros podemos contribuir a construir políticas públicas y me involucraré en discusiones sobre estas, pero no criticaré a las personas (a cargo). Nuestra consigna es tener debates alrededor de políticas públicas, pero no participar en política.

El ministro de Economía, Óscar Graham, adelantó recientemente que el Gobierno trabaja en ajustes para elevar la presión tributaria a la minería. ¿Cuál es su postura ante este escenario?

En este momento el Perú está en el medio, junto a Chile, en competitividad fiscal. Perú es competitivo, pero no el de mejor desempeño. Se debe tomar con cuidado su situación porque todavía hay que construir y atraer más inversiones. Es recomendable siempre ser más competitivos y para nosotros las políticas públicas, fiscales e impuestos son razonables. Por algo decidimos invertir US$ 5.500 millones. Ahí tienes una idea de cómo consideramos al Perú.

Graham alega que el ajuste llega por las “ganancias en exceso” de la minería...

Tenemos un convenio de estabilidad de 15 años, pero he aprendido que siempre se debe ser abierto a las conversaciones. Pese al convenio debemos ser abiertos y tener conversaciones constructivas, y si de alguna manera nos piden contribuir más al país, nos gustaría hacerlo a través de las comunidades locales para evidenciar la diferencia que queremos hacer en salud, infraestructura. Si estamos en un debate sobre impuestos, y pese a la estabilidad, aceptaremos tener conversaciones para ayudar más, pero invertir en economías locales. Necesitamos entender los problemas que quieren abordar en el país.

¿Hablamos de una contribución focalizada solo en Moquegua?

No. Preferiríamos que la mayoría sea en Moquegua, pero nos queda claro que tenemos que contribuir a todo el país. Debatiríamos apropiadamente y si hay algún tema que se necesita abordar, ayudaríamos.

¿Apuntan a más proyectos en el Perú?

El Perú es atractivo porque su geología es buena para el cobre. Las políticas de gobierno han sido coherentes para el desarrollo de Quellaveco y las relaciones laborales e industriales también han sido positivas. Eso hace atractivo al país. Desde esa visión estamos explorando. Probablemente en los próximos años vamos a ir ampliando la capacidad de Quellaveco, pero dependerá de las nuevas aprobaciones. ❖