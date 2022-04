Estos son los tres peruanos más ricos del mundo, según Forbes

El último ranking de los milmillonarios (personas que poseen US$ 1.000 millones o más) de Forbes, revela que las grandes fortunas de Perú se han contraído este año al sumar solo US$ 7.800 millones , una cifra considerablemente menor a la del 2021, cuando llegó a los US$ 11.100 millones.

Según el listado “The World´s Billonaires 2022″, la caída de las fortunas se debe a que solo tres peruanos figuraron en el ranking este año: Carlos Rodríguez-Pastor, Ana María Brescia y Eduardo Hochschild. En la edición 2021 del sondeo figuraron seis.

Así, en 2022, salieron del listado de milmillonarios Vito Rodríguez Rodríguez (fundador y dueño del Grupo Gloria), Eduardo Belmont Anderson (fundador y presidente de la multinacional Belcorp) y Jorge Rodríguez Rodríguez (hermano de Vito y copropietario del Grupo Gloria).

Cabe indicar que el sondeo hizo el cálculo de las fortunas con el precio de las acciones de sus compañías y los tipos de cambio hasta el 11 de marzo de este año.

Los que se mantuvieron en la lista

Carlos Rodríguez-Pastor figuró, nuevamente, como el más rico de Perú, según “The World´s Billonaires 2022″. Él es fundador y presidente del Grupo Intercorp, un conglomerado que tiene presencia en los rubros seguros, banca, gastronomía, retail, educación y farmacéutico.

Rodríguez-Pastor alcanzó una fortuna de US$ 5.200 millones, monto menor en US$ 100 millones al registrado el año pasado. Entre las empresas que dirige Rodríguez-Pastor figuran el banco Interbank, la cadena de centros comerciales Real Plaza y las cadenas de farmacias Mifarma e Inkafarma.

Ana María Brescia se ubicó en el segundo puesto dentro del grupo de milmillonarios peruanos. La empresaria es dueña del 30% del Grupo Breca, el cual tiene presencia en minería, hotelería, banca, pesca, seguros, entre otros rubros. Entre las compañías que integran ese grupo figuran la pesquera Tasa y la minera Minsur. Brescia logró incrementar su fortuna hasta los US$ 1.500 millones en 2022 (el año pasado esta sumaba US$ 1.300 millones).

El tercer milmillonario peruano de la lista es Eduardo Hochschild. Este empresario es presidente de Hochschild Group, un conglomerado minero e industrial. Su fortuna en 2021 era de US$ 1.300 millones, sin embargo, en 2022 esta se redujo a US$ 1.100 millones.

El listado de Forbes de este año también reportó que, a nivel global, las fortunas de los milmillonarios se redujeron en US$ 400.000 millones respecto a 2021. China fue el país con más milmillonarios del mundo (sumó 62) y Estados Unidos fue el segundo (alcanzó 50), según el ranking.

Con una fortuna de US$ 219.000 millones, Elon Musk, fundador de Tesla, fue la persona más rica del mundo. El segundo milmillonario más acaudalado en el listado de este año fue Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien registró una fortuna de US$ 171.000 millones.