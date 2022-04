Leche evaporada se producirá con leche fresca desde setiembre

La leche evaporada solo se producirá con leche fresca, tras la oficialización del Decreto Supremo Nº 004-2022, el cual modifica al Reglamento de la Leche, en línea con la demanda de los ganaderos.

“Cumplimos con modificar el reglamento de los productos de derivados lácteos: ¡Ya no más leche en polvo para elaborar leche evaporada! ¡Justicia para nuestros hermanos ganaderos! ”, expresó el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Oscar Zea, en el IV Consejo de Ministros Descentralizado celebrado ayer en Huancayo.

En diálogo con La República, Carlos Lozada, director general de la Dirección de Desarrollo Ganadero del Midagri, comentó que la medida promoverá un mayor rendimiento de leche fresca nacional, lo cual lograría que el precio del litro del lácteo se incremente y se pague lo “justo” a los ganaderos lecheros.

“Si la industria quiere más leche, tendrá que pagar más y eso estimulará la capacidad de producción. La producción existe, pero necesitamos un mejor precio”, expresó Lozada.

Por otro lado, las empresas fabricantes de lácteos y derivados sostienen que la productividad de leche peruana solo llega al 71%. No obstante, Zea lo ha catalogado como falso, ya que “producimos 5 millones de litros de leche. La industria lechera recoge solo el 50%”.

Lozada dijo que las empresas tendrán seis meses de plazo para adaptarse a la norma.

“En setiembre será exigible la nueva denominación de leche evaporada, por ahora se tendrá que seguir vendiendo mezcla láctea”, precisó.

Implicancias nutricionales

Saby Mauricio Alza, directora de Nutrición Humana de la Universidad Norbert Wiener, comentó que la leche fresca no tiene menor valor nutricional, puesto que “tiene la proteína que nuestros niños necesitan para crecer”. No obstante, no deslizó la idea de alimentar a un niño con mezcla láctea.

“A un niño en edad de crecimiento yo le daría leche evaporada de leche fresca y no de polvo, porque aún tenemos altos índices de desnutrición”, señaló.

Reacciones

Oscar Zea, titular del Midagri

“Los analistas criticarán la medida. Dicen que la producción lechera del Perú no va a alcanzar, lo que es falso, ya que producimos 5 millones de litros de leche. La industria lechera recoge solo el 50%”.