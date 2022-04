BCP, Interbank, BBVA, Scotiabank: bancos comerciales no abrirán este martes 5 en Lima y Callao

Los principales bancos comerciales del país, BCP, Interbank, BBVA y Scotiabank, anunciaron esta mañana que no atenderán en sus sedes de Lima y Callao, debido al toque de queda decretado por el gobierno entre las 02:00 a.m. y 23:59 a.m. tras las violentas manifestaciones de transportistas asestadas en la víspera.

A través de sus redes sociales, los bancos BCP, Interbank, BBVA y Scotiabank informaron a todos sus clientes en Lima y Callao que acatarían las disposiciones del Decreto Supremo Nº 034-2022-PCM y continuarán atendiendo presencialmente solo en sus sedes de provincia.

En este sentido, recomendaron utilizar las platadormas digitales para realizar cualquier tipo de transacción bancaria en lo que dure la inmovilización social, a fin de recaudar el bienestar tanto de clientes como de sus trabajadores.

En el caso del BCP, la entidad informó que “debido a la inamovilidad obligatoria decretada en Lima por el Gobierno”, no atenderían en sus sedes de Lima y Callao. No obstante, remarcó que si el cliente tenía una deuda pendiente en créditos o tarjetas que vence el día de hoty, martes 5 de abril, podría realizar su pago mañana miércoles 6 sin ningún tipo de interés o recargar adicional.