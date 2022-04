Salario mínimo: ¿cuáles es son los países con mayor y menor remuneración mínima vital?

Luego del reciente incremento de la remuneración mínima vital (RMV) en Perú, conocido también como sueldo mínimo, que pasará de S/ 930 a S/1.025 a partir del 1 de mayo, muchos se preguntan cuál es el rango de montos en otros países de Latinoamérica.

Es preciso señalar que el sueldo mínimo constituye un pago obligatorio que las y los trabajadores deben recibir por las labores prestadas en una empresa. Asimismo, esto varía de acuerdo a cada país y la situación económica del mismo. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el salario mínimo “es el menor pago mensual que legalmente debe percibir un trabajador por una jornada de ocho horas de trabajo al día”.

PUEDES VER: MEF asegura que hay espacio para incrementar el sueldo mínimo

Por ello, a continuación te haremos un recuento de los países de Latinoamérica con mayor y menor monto en cuanto al salario mínimo.

Uruguay

El Gobierno uruguayo definió elevar el salario mínimo nacional a 19.364 pesos mensuales (US$ 469 aproximadamente) , desde el 1 de enero de 2022, según decreto refrendado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou; el objetivo de la resolución es el apoyo a los sectores que reciben menores ingresos.

PUEDES VER: Gobierno de Ecuador moviliza ataúdes tras amotinamiento que deja 12 muertes en cárcel

Chile

El Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile, a través de un decreto supremo, manifestó el nuevo monto del sueldo mínimo. En esa línea, dicha remuneración se divide en tres categorías:

Trabajadores entre los 18 y 65 años: $350 000 (US$ 448 aproximadamente)

Trabajadores menores a 18 y mayores a 65: $261 092 (moneda chilena)

Para fines no remuneracionales: $225 606 (moneda chilena).

Este aumento entró en vigencia desde el 1 de enero de 2022, motivo por el cual se deberá pagar de manera retroactiva en el próximo cobro del trabajador.

Argentina

El último 16 de marzo, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, presidió el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil; allí finalmente se resolvió la subida del sueldo mínimo en 45% mediante 31 votos y una abstención.

Es así que el monto del salario mínimo, vital y móvil pasará de $33.000 a $47.850 pesos argentinos (US$ 429 aproximadamente) a fin de 2022. El aumento consistirá en un incremento de un 18% en abril, 10% en junio, 10% en agosto y 7% en diciembre, con una revisión a pedido de las partes (trabajadora y empleadora) en el mes de agosto.

Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció el 13 de diciembre de 20221 que el salario básico mensual para 2022 en ese país se incrementaría un 6,25%; es decir, de US$ 400 a US$ 425; el alza más importante en los últimos ocho años, según refirió el jefe de Estado.

Esta cifra se da luego de que el Gobierno no pudiera acordar junto a dirigentes empresariales y líderes sindicales el reajuste respectivo tal como lo establece la ley. En esa línea, ellos habían planteado un aumento a US$ 500 al mes. Por su parte, durante su campaña electoral, Lasso sostuvo que elevaría el salario básico a US$ 500 durante los cuatro años de su gobierno y quien jurara en el cargo el 24 de mayo de 2021.

Paraguay

El territorio paraguayo ajusta cada 1 de julio su salario mínimo vigente; para ello, usa como cálculo la inflación acumulada entre junio del año anterior a junio del actual. Hasta el 31 de junio del 2021, en un cálculo interanual, la inflación fue de 4,4%, por lo que se aumentó a la cifra actual de 2.289.324 guaraníes pararaguayos (US$ 330).

Bolivia

En el país vecino, un trabajador formal gana 2.164 bolivianos que, en dólares, equivale a US$ 313, aproximadamente. No obstante, la Central Obrera Boliviana (COB), máxima entidad de representación de los trabajadores del país sureño, planteó recientemente al Gobierno un incremento del 10% al salario mínimo y de 7% al sueldo básico o de contratación. Cabe resaltar que este último varía en el sector público o privado, según el grupo ocupacional o el acuerdo entre empleador y empleado.

Perú

Tal como referimos en línea iniciales, el sueldo mínimo subirá 95 soles; con ello llega a los S/1.025 (US$ 278 aproximadamente) y regirá a partir del 1 de mayo. Por el momento, el salario se encuentra en S/ 930 (US$ 252).

Colombia

En un acuerdo con el Gobierno, empleadores y trabajadores, se logró acordar en 1 millón de pesos el salario mínimo para 2022 (US$ 264 aproximadamente) y en $117.172 (US$ 31) por concepto de auxilio del transporte. Así lo informó el Ministerio del Trabajo de ese país.

Brasil

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dio a conocer su decisión de elevar el salario mínimo en ese país en un 10,18 %, quedando en 1.212 reales (US$ 260) a partir de enero de 2022, según refirió en una transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales.

México

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aprobó el incremento general de la siguiente manera:

Zona Libre de la Frontera (43 municipios de seis estados: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas): $260.34 pesos diarios (US$ 13,11)

Resto del país: $172.87 pesos diarios (US$ 8,70), lo que representa al mes US$ 261 aproximadamente.

Venezuela