Betssy Chávez: “Se ha optado por la propuesta de S/ 1.025 y ya está en el despacho presidencial”

En diálogo con La República, la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, confirma que el decreto supremo para incrementar la remuneración mínima vital ya está en el despacho presidencial; por lo tanto, sería anunciado por el presidente Pedro Castillo en los próximos días. Además, señala que este aumento se da de forma técnica.

¿Cómo llega su propuesta de aumento de sueldo mínimo a S/ 1.025?

Empezamos a tener el trabajo conjunto con el MEF de Pedro Francke desde el año pasado. Este año, el 7 de enero, Francke me alcanza una propuesta sobre remuneración mínima vital (RMV) y tuvimos que hacer más esfuerzos para avanzar de manera apresurada, porque necesitábamos informes; en este caso, pedimos un informe al INEI del último trimestre del 2021. Nos alcanzó este informe el 22 de febrero, desde ahí recién pudimos plantear una propuesta con data técnica que para nosotros es fundamental. Si hablamos del marco jurídico, el art. 24 de la Constitución nos dice que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, para que se procure tanto para él como su familia un bienestar material y espiritual. No puede ser que mientras la canasta básica suba tengamos una remuneración mínima vital estática, eso no puede ser. En ese marco de ideas, la última vez que en el Perú se habló de un aumento de la RMV fue en el 2018, cuando claramente en la mayoría de países de la región ya se ha dado un aumento. Para citarte un ejemplo, en Chile, se ha dado cuatro veces, desde la pandemia a la fecha, y lo mismo ha pasado con otros países de la región. Lo que estamos haciendo es dar esta propuesta de aumento de remuneración mínima vital que tampoco es una cantidad exorbitante, ya que oscila siempre entre S/ 90 y S/ 100.

¿Qué factores se tomaron en cuenta para este aumento?

Una tasa de crecimiento del PBI, una tasa de desempleo abierto, una tasa de informalidad laboral y un ratio entre la RMV y remuneración promedio. En estos cuatro ítems tenemos resultados favorables y, de acuerdo a esos informes, nosotros recién planteamos. Siempre hemos manifestado que el aumento del salario básico no debe de responder a una emoción violenta, a las ganas de querer subir en las encuestas, sino tenía que tener criterios técnicos.

¿Por qué no se discutió en el CNTPE?

En el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), desde el 2007 existe un consenso para ver cuál debe ser el incremento en función a dos variables: inflación subyacente proyectada y la productividad total de factores. Nosotros hemos tratado de introducir este tema dos veces al CNTPE; sin embargo, nuestro reglamento dice que, si alguna de las partes, empleadores o trabajadores, no está de acuerdo, simplemente el tema no ingresa en agenda. Sin embargo, a pesar de ello, el Gobierno tiene la facultad de poder plantear el aumento de la RMV, que ha sido el tenor además de los últimos cinco gobiernos y eso es lo que se está haciendo.

¿El aumento a S/ 1.025 ya es la propuesta final?

Sí, es la propuesta final que tenemos. Había dos propuestas, una era de S/ 1.004 y la otra era de S/ 1.025; se ha optado por la propuesta de S/ 1.025 siguiendo un criterio bienal. Está ya en despacho presidencial para la firma y se va a dar en algunos días, el anuncio lo hará el señor presidente de la República.

En estos días se decretará el aumento...

En efecto. Nosotros lo socializamos en Consejo de Ministros, pero, ojo, es un tema sectorial. Se plantea en esa agenda última un informe, porque esto no depende de una votación de ministros; este es un tema estrictamente sectorial, y eso es lo que se ha hecho. Se ha socializado a través de los ministros, ellos están de acuerdo y eso es importante porque eso es un lineamiento del Gobierno. Reitero, no es una decisión a capricho, tiene sus informes técnicos, además considerando que la canasta básica familiar está en ascenso y no podemos tener una RMV que sea contraria a la situación en la que se viene viviendo y no solo en el Perú, por eso los demás países de la región empezaron ya su aumento.

¿El incremento tiene opinión favorable del MEF?

Este incremento se trabajó con Pedro Francke desde el año pasado.

Si ya está en despacho presidencial a falta de firma, ¿cuándo empezaría a regir?

Me encantaría darte esa noticia, pero eso lo tiene que indicar el presidente de la República, nosotros ya tenemos la fecha en la que va a regir, pero el anuncio lo tiene que hacer el señor presidente.

¿Será el 1 de mayo?

Fecha histórica (se ríe)... Es parte de la costumbre que tenemos en el país.

¿El incremento será escalonado por tamaño de empresa?

No será escalonado porque no hay informe técnico que plantee que debamos discriminar entre uno y otro. Son 700.000 trabajadores los beneficiados, la informalidad en el país, en estos últimos 30 años, ha oscilado entre 70% y 80%, pero si nosotros colocamos que porque la informalidad está en esa cantidad no debemos aumentar la remuneración mínima vital, en estos 30 años jamás hubiera aumentado la RMV.

Los gremios empresariales alegan que habría un impacto negativo. En los anteriores incrementos de la RMV, ¿hubo algún impacto en el mercado laboral?

No, ninguno. Somos muy respetuosos de las posiciones, pero lo concreto es que no ha habido ninguna afectación al tema de informalidad. Somos un país altamente informal, pero no podemos decirles a las personas que simplemente nos conformamos con que tengan una remuneración mínima de S/ 930 desde hace cuatro años, que es el periodo más largo en que no se da ningún aumento. Sería altamente irresponsable por parte del Gobierno no plantear un aumento de la RMV cuando los otros países en la región están uno o dos puntos porcentuales por encima de la inflación que nosotros. ❖