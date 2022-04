¿Por qué ha subido el precio del combustible en el último mes de marzo?

Marzo de 2022 ha sido uno de los meses del año en que nuestro bolsillo se ha visto afectado, pues además del alza en el costo de alimentos de primera necesidad; ahora el combustible ha sufrido un incremento que repercute en la economía de peruanas y peruanos.

A esta situación se sumó un paro de actividades desde el pasado 28 de marzo, anunciado por el Gremio Nacional de Transportistas de Carga (GNTC). Esto se debe a que, a raíz del incremento de los combustibles, no les resulta rentable transportar carga porque el costo del flete, de igual manera, subiría.

Muchos se preguntan si el alza de precios en los alimentos de la canasta básica familiar y el incremento en el costo del combustible son eventos que se relacionan o no. Para ello, el economista Marcel Ramírez recuerda cómo se determinan los precios de los productos.

“El combustible es, en su mayoría, importado. Por lo tanto, lo que le pase al precio del petróleo, que es determinado en el mercado internacional, va a trasladarse al precio del combustible dentro del país” , sentenció en conversación con La República.

En palabras de Ramírez, “el precio del petróleo se ha incrementado, mayormente, por el conflicto que ya conocemos (guerra) de Ucrania y Rusia. Por lo tanto, “eso va a significar un aumento en el costo del combustible peruano, del que se produce aquí o el que es importado”.

Por ello, a raíz de esta subida, los transportistas tienen que pagar más por su combustible y este incremento “podrían trasladarlo al precio de sus servicios. Y eso conllevaría, también, a un aumento de precios en los productos” , agregó.

Continúan las protestas

Estas movilizaciones se vienen realizando por aquellas personas que padecen el incremento del combustible. “Porque son transportistas, camioneros, todos aquellos que trasportan mercancía y que tienen como insumo principal el combustible diésel” , agregó Marcel Ramírez a este diario.

De esta manera, los perjudicados reclaman para que se revierta esta subida; no obstante, “dicho aumento viene del mercado internacional sobre el que no tenemos un control y que lo único que queda, finalmente, es tratar de mitigar el impacto”, añadió.

Este bloqueo en las carreteras provoca que los productos no lleguen en el tiempo adecuado desde su punto de producción hacia el mercado donde finalmente se consume “y como se han bloqueado carreteras y vías, (...) el producto ya no llega en la cantidad que se espera que llegue en los mercados y su precio aumenta”.

Fenómeno que afecta al mundo entero

Marcel Ramírez sostiene que el alza de precios del combustible está afectando no solo a Latinoamérica, sino también al resto de países. Sin embargo, algunas regiones con mayor o menor intensidad. ¿A qué se debe? “Algunos países sí producen petróleo y, por lo tanto, no se ven tan afectados por el precio del petróleo”, puntualizó.

Pedro Castillo y la manera de frenar el incremento del combustible

El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió al alza de precios del combustible. Entre otros anuncios, señaló que se incluirán a las gasolinas de 84 y 90 octanos, gasohol de 84 octanos y al GLP a granel en el Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC); con el objetivo de “mitigar el impacto de la subida del precio internacional del petróleo y en los combustibles utilizados por los sectores de menores ingresos”.

Pedro Castillo se pronuncia tras alza del combustible. Foto: captura de Twitter

No obstante, ¿esta medida será o no efectiva para solucionar esta problemática? Para Marcel Ramírez, vendría a ser meramente un apoyo temporal.

“El Fondo de Estabilización es una medida transitoria, obviamente no resuelve el problema porque a la larga implica un desembolso de dinero por parte del Estado para tratar de amortiguar eso. Entonces, si los problemas del incremento del combustible se mantienen, probablemente, (...) ni siquiera el uso del fondo pueda ser suficiente”, sentenció.

Mirada a largo plazo

Es común que cada situación de crisis nos golpee severamente. ¿Hay alguna forma de evitarlo? Tal vez una visión a largo plazo ayudaría a sentir menos el efecto adverso de una economía ya resquebrajada por la pandemia. “Normalmente nosotros nos sentimos muy golpeados por esta situación, pero las autoridades no han hecho lo suficiente para prepararnos a ser menos vulnerables” , reflexiona Ramírez.

Un término conocido en nuestro país es la masificación del gas natural que, de por sí, tiene un precio menor al que comúnmente utilizamos en casa. “Si los hogares dependieran menos del balón de gas licuado, entonces ya no sería tan preocupante que se incremente el precio porque en realidad usamos otro tipo de combustible que es el que más tenemos en el país, que es el gas natural”.

Según el diario El Peruano, l a cobertura de gas natural pasó de 11% en el 2019 a 12% en el 2020, superando el 5% que se consiguió hasta el 2016. Un gran avance, sin duda alguna, pero la transformación que se requiere, hoy en 2022, es llegar a más familias.

“El problema es que debimos habernos preparado con esa famosa masificación para que cuando sucedan estos eventos (subida del combustible) -que van a ocurrir regularmente-, no nos desesperemos tanto y ya no nos cause tanto perjuicio”, mencionó Ramírez.

¿Puede bajar el precio del combustible?

Si bien el presidente Castillo señaló que el Fondo para la Estabilización de los Precios del Combustible sería un paliativo para reducir el precio del combustible, probablemente, el Gobierno utilice otras maneras de amortiguar esta crisis. “Ahora se está hablando de un incremento en la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1.025 e intente amortiguar este impacto en los bolsillos de las personas”, sentenció Ramírez.