Petroperú: una mirada técnica en tiempos de crisis administrativa

Consumar la auditoría

César Gutiérrez, Expresidente de Petroperú

Petroperú tiene que aclarar su posición sobre Altamesa en el Lote 192. Un arbitraje es un desgaste. Hay un tema subyacente: la remediación de impactos ambientales. Debería haber un compromiso del Estado, pues en unos años, cuando lo opere, lo harán responsable. En el tema de los lotes de Talara, lo más probable es que necesitemos socios, y por eso requerimos cerrar ya la auditoría sin ser concesivos al extremo. Debe explicar también sus pronósticos sobre su margen de refinación, más aún con esta administración gubernamental que habla de precios bajos. La pregunta es ¿podrá hacerlo?

La refinería es rentable

Humberto Campodónico, expresidente de Petroperú

Petroperú siempre ha estado en el corredor de la muerte, lista para ser privatizada por completo, lo cual solo se frenó con una ley que la salvó. Ha existido en el MEF un tema con la subsidiariedad del Estado, que le impide a la empresa direccionarse activamente. Este fue el caso de la integración vertical, es decir, tener lotes petroleros. Petroperú fue despojada de todo y nada le fue revertido porque se esperaba que se privatice. La refinería hoy es rentable, y eso está demostrado. Tiene que haber un blindaje, no como el del BCRP, pero quizá por tres años para darle autonomía al directorio.

El manejo corporativo

Eduardo Guevara, expresidente Petroperú

Uno de los temas críticos para Petroperú es el buen gobierno corporativo. Es la credibilidad de la compañía que está en juego. La refinería ha tenido algunos problemas en el camino, pero ahora vemos que está cerca de iniciar sus operaciones, por lo que es clave que la Junta de Accionistas revise los informes de las empresas calificadoras para recuperar el buen manejo de la compañía.

Otro de los compromisos sería mantener la calificación de dos entidades, Fitch y Standard & Poor’s. Con una no se cumplió y con la otra estamos llegando a lo mismo. Lo siguiente podría ser que los bancos pidan una devolución.

Eficiencia en Petroperú

Alejandro Narváez, expresidente Petroperú