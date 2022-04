Zanahoria y rocoto escasean en el mercado mayorista Unicachi

En el cuarto día del paro de transportistas, la escasez de algunos productos preocupa a los comerciantes del mercado Unicachi, en Comas. La zanahoria y el rocoto prácticamente han desaparecido de los anaqueles. En el caso de la arveja, el costo del kilo se encuentra en S/ 15.00.

Una cantidad de arveja llegó a abastecer a los stand de verduras del mercado, pero el precio ha llegado a multiplicarse. Por otro lado, en el caso del rocoto solo unos pocos afortunados aún tienen esta variedad del ají.

“El rocoto lo estoy vendiendo a S/ 15.00, viene del norte, entró escondido de poquito en poquito. Si lo descubren, lo botan. Bastante pérdida se ve”, declaró el señor Willy, comerciante de este mercado.

La historia se repite con los stands avícolas que ven sus ganancias disminuir cada día. De recibir hasta 300 pollos diarios por local, hoy algunos recibieron 100, menos de la mitad del producto que solían comercializar. Por ello, el kilo de pollo ha llegado hasta los S/ 9.80, y no descartan que aumente para el día de mañana.

“El pollo con vísceras, todo cerrado, está S/ 7.20, pero limpio S/ 9.80 el kilo. Ese es su precio real. Cada día tenemos que subir un punto o dos”, declaró Carlos Morillo, vendedor avícola desde hace dos años.