¿Qué pasa con la deuda de un familiar cuando fallece?

Cuando se solicita un préstamo (vehicular, hipotecario, crédito de consumo o para tramitar la tarjeta de pagos) la entidad financiera debe exigir que, en caso el solicitante fallezca o quede indispuesto, exista el respaldo del seguro desgravamen.

El gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), Eduardo Chávez, explica a La República que existen dos tipos de modalidades activadas y una pendiente de aplicación.

En la primera se garantiza el saldo de la deuda. “Cuando aseguras el saldo insoluto, si el titular del crédito fallece o queda con una invalidez permanente y total —que no le permite generar ingresos—, automáticamente la compañía de seguros se hace cargo del saldo deudor absoluto y los familiares no tienen que pagar nada”, aclara Chávez sobre la variedad más solicitada.

Una segunda opción menos requerida —por su elevada prima de pago— es la que salvaguarda el saldo inicial de la deuda. “Si la persona fallece o queda inválida total y permanentemente, y no puede generar ingresos, la compañía de seguros gira dos cheques: uno a nombre del banco por el saldo de la deuda y otro segundo cheque por la diferencia respecto al monto inicial a favor de los herederos legales de la persona”, agrega el también vocero de la APESEG.

Este último tipo es uno que se aplicará desde abril próximo por la Ley 31143 y que ya ha sido admitido por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). Se trata del “rescate o devolución”, y consta en que si el deudor supera con éxito el contrato, tendrá derecho a rescatar parte de la prima de seguros que orientó para su respaldo.

Sobre los posibles montos a ser devueltos por el cumplimiento de los lineamientos, Chávez comenta: “La parte depende del diseño del producto. Cada compañía de seguros, de acuerdo con su canal y la entidad financiera con la que trabaja, diseñará un producto y establecerá si puedes rescatar el 20%, 30% o 50%. Depende de la política comercial”.

¿Cuándo no aplica el seguro desgravamen?

Si un familiar cercano, llamémosle padre, muere en un choque automovilístico y estuvo manejando en estado etílico (se considera cuando lo ingerido es mayor a 0,5 gramos por litro de alcohol en la sangre), el seguro desgravamen no se activa.

Si viaja en una línea aérea no comercial y la nave se precipita en el litoral peruano y fallece, la compañía de seguros no se hará cargo de sus deudas.

Por ejemplo, si padece de complicaciones cardiovasculares o autoinmunes, debe declararlas ante su aseguradora de vida. Como recuerda Chávez, la buena fe es un “pilar principal de los contratos de seguros”, ya que “la compañía de seguros emite la póliza en el marco de la información que el asegurado declara”.

Si me enfermo de COVID-19, ¿se activa el seguro desgravamen?

El modelo desgravamen define que la invalidez debe ser permanente y total. No aplica para casos leves ni severos de COVID-19. En cambio, como enumera Chávez, “si alguien queda tetrapléjico, no puede generar ingresos; si pierde la vista en ambos ojos, tampoco. Es diferente, por ejemplo, si alguien tiene un accidente y pierde una mano. Esa no es una invalidez total. Entonces, no se activa el seguro”.