Proponen que se suspenda temporalmente el impuesto selectivo al consumo de los combustibles

El congresista Hernando Guerra-García, de la bancada de Fuerza Popular, presentó este viernes 1 de abril el Proyecto de Ley 01590/2021-CR para que se suspenda el cobro de manera temporal del impuesto selectivo al consumo de los combustibles con el fin de reducir el impacto en la economía por el alza de los precios. Así lo señala el documento que se trata de una medida extraordinaria.

Se agrega que lo que se busca es establecer el pago de cero soles a los valores del ISC de los diversos combustibles, establecidos en la Ley del Impuesto General a la Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, y que tendría como vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 luego de su promulgación.

En el documento se consideran las medidas establecidas hasta ahora por el Gobierno, pero se califican como insuficientes, “ya que como bien se sabe las gasolinas de 84 y 90 octanos son las de menor consumo y no se incluye a las gasolinas de mayor octanaje. Respecto del diésel, dicha medida no será suficiente para lograr una contención sustancial para que el precio no suba tanto”, se sustenta.