Tercer día de paro generó escasez de pollo en mercados

El tercer día del paro indefinido de transportistas a nivel nacional provocó la escasez de pollo en diversos mercados de Lima metropolitana.

Por ejemplo, el comerciante avícola Efraín Romero Cárdenas contó a La República que hasta el pasado martes lograron abastecerse gracias a granjas capitalinas; no obstante, su flujo principal data del norte, pero aquí las rutas siguen obstruidas por decenas de transportistas.

“Hasta ayer había mucho pollo. Por lo que veo ahora las cosas serán peor (…) Si no hay una solución tendremos que subir el precio a S/ 11,50 (el kilo), antes estaba así, ya no podemos venderlo a S/ 8,50 al público. Antes comprábamos de 50 a 60 pollos completos y ahora solo 30″, contó.

Un panorama similar de desabastecimiento se pudo observar en mercados de San Juan de Lurigancho, Surquillo, Breña, Pueblo Libre, Breña y Ventanilla.

“Desde que trabajo vendiendo pollo, es la primera vez que no hay. Nos topamos con esa noticia de que hoy no teníamos para vender. Había comentarios, pero no se puede acaparar una cantidad para cada puesto. Te traen una cantidad y todos saben que el pollo no se debe guardar”, aseguró para este medio la comerciante Rosa Abril Pacheco, del mercado El Bosque de SJL.

Reconocen el problema

El premier Aníbal Torres señaló ayer que “no ve tanta escasez en los mercados” ya que “ahí está el pollo”, y aseguró que la jornada estuvo marcada por la demanda contraída tras el encarecimiento del precio del ave.

En esa línea, recordó que por ley no pueden bajar los precios, y recomendó a la ciudadanía consumir productos sustitutorios como el pescado.

Sin embargo, el asesor del Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri), Carlos Lozada, confirmó a este diario que, efectivamente, sí estamos ante un escenario de escasez de pollo a raíz del paro de transportistas y, por lo tanto, lo poco que hay en los mercados se vende a un mayor precio.

“Representantes de la Asociación Peruana de Avicultura han reconocido que tuvieron problemas en el desplazamiento de sus camiones. Se espera que en el transcurso de la noche se regularice para el abastecimiento de mañana (hoy)”, resaltó.

En esa línea, vale precisar que en los centros de distribución de la capital se vendieron ayer apenas 723 toneladas, lo cual significa un retroceso de más de 1.100 toneladas comparado con el 23 de marzo, cuando alcanzó las 1.896 toneladas.

“Habrá una tendencia a que el precio del pollo sea más elevado también por el encarecimiento de los precios de los granos, maíz, soya, trigo e insumos para la industria agrícola”, agregó Lozada.

Cuestionan especulación

El alcalde de Lima metropolitana, Jorge Muñoz, advirtió que desde el martes pasado el ingreso de alimentos al Mercado Mayorista de Santa Anita bajó a 3.000 toneladas, y durante la jornada de ayer bajó a 1.500 toneladas.

El burgomaestre reconoció que aún se tiene stock para esta semana, pero lamentó que haya “algunos comerciantes inescrupulosos que ya han comenzado a especular” e inflar los precios de los alimentos de la canasta familiar.

Panorama regional

La República corroboró que en el Mercado Mayorista de San Jerónimo, en Cusco, todo “parece volver a la normalidad”, según declaraciones de Guillermo Saavedra, presidente de dicho centro de abasto para mayoristas.

Saavedra señaló que por estos días no piensan elevar sus precios pese a la contracción del ingreso de alimentos, ya que el pase vehicular en la provincia de Quispicanchi —particularmente en distritos como Andahuaylillas, Quiquijana, Urcos y Ocongate— está casi al 100% despejado.

Mientras que desde el mercado San Camilo de Arequipa reconocen que no están ingresando aún alimentos como el pimentón, pepinillos, vainitas, pollo y otros abarrotes que vienen desde el norte, por lo cual tienen stock “hasta para 3 o 4 días”.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Transportistas de Carga y Conductores Profesionales del Perú-Sede Chiclayo, Beder Barrantes Pérez, manifestó que los inconvenientes presentados con la Policía Nacional del Perú (PNP), al no llegar a ningún acuerdo para continuar con la protesta, ha mermado en la intensidad del paro en la región Lambayeque, y argumenta que las conversaciones con el MTC no tienen ningún avance.

Transportistas. En el norte, el paro continúa fuerte. Foto: Jaime Mendoza/ La República

Devolución del ISC en cuentas bancarias

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que el tiempo de devolución del impuesto selectivo al consumo (ISC) para los transportistas bajará de 70 a 30 días, y se realizará a través de un depósito en cuenta bancaria. Asimismo, anunció que se favorecerá también a los transportistas interprovinciales.

A su turno, Magno Salas, vicepresidente del Gremio Nacional de Transportistas de Carga Pesada (GNTC), señaló que los sindicatos reunidos con el MTC “ya no representan a nadie”, y pidió al ministro Nicolás Bustamante ir a Arequipa para solucionar sus reclamos.