Precios del pollo presentan variedad en los distintos mercados de Lima y Callao

El pollo ha mostrado una relativa recuperación este último jueves 31 de marzo, tanto en abastecimiento como en precios, en algunos mercados de la capital, pese a la continuidad del paro de transportistas.

El Mercado Central del Callao fue uno de los primeros en demostrar que había mucha ave para vender, por lo que sus comerciantes pidieron a sus caseros no alarmarse. Aquí el kilo de pollo se vendía a S/ 8,50 kilo por entero y a S/ 9,50 el eviscerado; un S/ 1,50 menos que el miércoles en ambos casos.

“Ayer no hubo pollo, es cierto, pero ahorita hay normal abastecimiento de pollo porque se han juntado la mercadería de ayer con la de hoy. Pido a nuestros clientes al público, no alarmarse. Aquí no estamos permitiendo que haya abusos con el precio”, señaló un dirigente del establecimiento al programa Buenos Días Perú.

En un recorrido de La República, en el Mercado Santa Rosa, en Las Flores (San Juan de Lurigancho), los precios del ave se mantenían, pese a que se presentaba una regular cantidad. El kilogramo eviscerado se mantenía en S/ 8,90.

Un comerciante explicó que el alza del precio del pollo no es una decisión unánime, sino que se trata de una decisión personal.

“Acá en el mercado no hubo mucho pollo, sin embargo, el día de ayer definitivamente subieron su precio, pero eso ha sido independientemente, porque en realidad no ha subido el precio, algunos vendedores han subido su precio porque no hubo mucha competencia, ellos disponen de los precios y lo han incrementado (...) Sí se ha especulado, en esa parte, no ha subido el precio”, comentó un vendedor minorista a este diario.

Un panorama distinto se halló en el mercado que Caquetá, donde una comerciante que se identificó como Mónica, contó que la mercadería estaba baja, puesto que solo había llegado la mitad del pedido del pollo a su puesto; además que el precio por entero del ave se ha incrementado de S/ 6,50 a S/ 7,00.

De acuerdo con la Dirección de Estadística e Información Agraria (DEIA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el 31 de marzo se comercializaron 1.805 toneladas de pollo.