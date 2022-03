Precio del papel higiénico aumentó hasta en 8 soles en paquete de 40 rollos en un mes

En medio de la crisis nacional y global por el aumento de precios de alimentos como el pan, el pollo, los combustibles, ahora se suma el papel higiénico.

Desde hace algunos días, usuarios reportaron que el producto indispensable en el aseo personal había mostrado un aumento en sus precios, incluso algunos manifestaron que la hoja era mucho más delgada.

La República recorrió algunos centros comerciales y efectivamente pudo corroborar que el paquete de papel higiénico de 40 rollos de una conocida marca ha incrementado su costo en S/ 8 (pasó de costar S/ 21 a S/ 29) , en un establecimiento de San Juan de Lurigancho. Similar situación se encontró en los supermercados de Puente Piedra, donde una usuaria se sorprendió al ver que tendría que desembolsar S/ 7 más .

“Yo pagaba S/ 31 por el paquete de 40 rollos y ahora me vengo a encontrar que esta S/ 38,20. Me sorprende la subida, pero hay que comprarlo”, manifestó la madre de familia, quien prefirió no ser identificada.

Otras marcas solo han aumentado entre S/ 2,50 y S/ 4. En tanto, algunas se mostraron en oferta.

Al consultar con los vendedores de las tiendas, estos afirmaron que el alza está en sintonía con la actual presión inflacionaria y también deslizaron la posibilidad de que podría tratarse de una decisión de las empresas fabricantes.

Héctor Gonzales Mora, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNALM, sostuvo que “podría tratarse de especulación o por falta de las fibras cuya demanda se importa la mayor parte”. También, se estaría tratando de un tema de costos de producción, ya que “para secar el papel se utiliza mucha energía”.

Este diario ha buscado la versión de Kimberly Clark, la empresa a cargo de la industria del papel higiénico, pero hasta la redacción de esta nota no se ha obtenido una respuesta.