El martes 29 de marzo, Perú selló su pase a la fase preliminar del Mundial Qatar 2022. De esta manera, el formato de repechaje lo jugará en Qatar contra Emiratos Árabes o Australia entre el 13 o 14 de junio, durante la temporada de verano candente en Medio Oriente. La temperatura máxima de esa temporada en Doja, por ejemplo, es de 50 °C.

Al oficializarse la sede del partido pendiente que definirá el devenir del seleccionado, las agencias de viajes no perdieron oportunidad para ofertar paquetes turísticos para que los hinchas puedan trasladarse hasta el este de la península arábiga.

El gerente comercial de Viajes Global, Julio Cabrera, comentó para Latina que se ofrecen dos tipos de paquetes: solo vuelo y completo. En el primero, se vende a US$ 899 el viaje de Lima a Madrid. Desde Madrid a Doja, sale algo de “más o menos US$ 400 o US$ 500”, en sus palabras. Aproximadamente, un total de US$ 1.400 solo de ida.

La oferta en combo ofrece lo siguiente: dos partidos del mundial Qatar 2022, alojamiento en hotel de cuatro estrellas, pago de traslados y acceso al fan fest de la FIFA. Todo ello a US$ 5.645. Un precio elevado, sin ninguna duda.

La línea despegar.com dispone de viajes en junio a US$ 2.600 que se pueden pagar en 18 cuotas (algo más de US$ 144 mensuales) sin intereses. En promedio, alquilar un hospedaje en un hotel tres estrellas de Qatar está entre US$ 80 y US$ 85, mientras que la comida económica no cuesta más a US$ 20.