Qatar 2022: ¿cuánto necesitaría un peruano para viajar a la sede del Mundial?

Perú está cerca del Mundial de Fútbol Qatar 2022 y, como buenos hinchas, varios quieren seguir a la selección hasta este encuentro internacional que se dará en el país árabe, el cual es considerado como uno de los más caros para vivir.

El portal Bloomberg calculó que, para ir a la Copa de Mundo, un peruano con un salario mínimo de S/ 930 y un dólar volátil por la incertidumbre política del país, tendría que asumir un costo de US$ 6.382,81 (S/ 24.509,99); es decir, 26,35 sueldos aproximadamente.

Es por ello que, antes de decidir volar para ver a la Bicolor en Qatar, debes tener en cuenta varios aspectos como el boleto de avión, hospedaje, alimentación, transporte y boletos a los estadios. Acá te contamos un aproximado de lo que saldría.

Boletos

Según cheaptickets.com, si un fanático decide volar desde Lima rumbo a Qatar, su viaje puede costar US$ 2.389, en un periplo que puede durar más de 34 horas. Este itinerario incluye una escala en Madrid de más de 16 horas.

Sin embargo, si se desea optar por un viaje más corto, en la misma fecha, el hincha debe desembolsar la suma de US$ 2.710 para así llegar a Doha en 20 horas. Este vuelo incluye una escala de solo dos horas en Madrid.

Hospedaje

Tampoco se debe descuidar el tema del hospedaje, por lo que pasar una noche en la capital qatarí puede costar entre S/ 155 a S/ 1.115, según Arbnb. Dentro de la plataforma web, puedes encontrar desde habitaciones de pequeños departamentos hasta hoteles de lujo.

Alimentación

Según el portal TripAdvisor, hay restaurantes baratos que cuentan con comidas que van desde los S/ 15 a S/ 65.

Por otro lado, tienes la opción de poder comprar algunos productos básicos en el supermercado. Acá te dejamos algunos precios de productos; además, ten en cuenta que el riyal, moneda de Qatar, y el sol peruano valen casi lo mismo (1 riyal = 1,03 soles).

Cola cola de tres litros: 7 riyals

Cinco kilos de arroz: 18 riyals

Cereales: entre 11 reyals y 18 reyals

Un litro de leche: 7 riyals

Seis manzanas: 6,5 riyals

Caja de huevos: 13 riyals

Pan de molde: 4,5 riyals.

Transporte

Para transportarte en Qatar puedes hacerlo mediante tren. La tarjeta Standard vale US$ 2,75 (S/ 11 aprox.) y cada viaje cuesta US$ 0,5 (S/ 1,90). La otra opción es la Gold, que da acceso a los vagones premium, la cual tiene un valor de US$ 27,5 (S/ 103 aprox.) y el viaje está US$ 5,2 (S/ 19 aprox.). Con ambas tarjetas, el pase es libre luego de realizar el cuarto recorrido de la jornada.

Por otro lado, tienes la opción de micros, los cuales, al igual que el metro, cuentan con una tarjeta especial. Está la Classic Card recargable a US$ 7,90 (S/ 29 aprox.), la Limited Card, que permite realizar dos viajes en 24 horas a partir del momento de la compra, que vale US$ 2 (S/ 8 aprox.) y la Unlimited Card, con viajes ilimitados durante 24 horas tras el momento de la compra, a US$ 5,65 (S/ 21).

Las aplicaciones más usadas para pedir taxis en Qatar son Uber y Careem. El servicio vale US$ 0,27 (S/ 1 aprox.) el minuto de viaje.

Boletos

Para los fanáticos internacionales hay tres posibles categorías de entradas con diferentes precios por partido. Por ejemplo, para el encuentro inaugural, una entrada individual tiene un valor de 200 riyales, en categoría 4; 1.100 riyales, categoría 3; 1.600 riyales, en categoría 2 y 2.250, en categoría 1.

Con estos cálculos, un peruano gastaría en una semana alrededor de S/ 19.000 teniendo en cuenta el gasto mínimo de comida en un restaurante por tres veces al día, el hospedaje más barato y el uso de transporte público en tren dos veces al día.