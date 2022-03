Trabajadoras del hogar piden tener contratos de trabajo

Angelina Muñoz, de 63 años, es trabajadora del hogar desde hace más de tres décadas, pero recién desde 2021, luego de que entrara en vigencia la ley 31047, tuvo por primera vez un contrato de trabajo.

“Tengo muchas compañeras a las que sus empleadores no les quieren reconocer sus derechos; por ejemplo, les dicen que el 30 de marzo no es feriado para ellas porque no está en el calendario. Según la ley, tenemos 30 días de vacaciones remuneradas al año, pero los empleadores les dicen ‘acaso son profesionales’, hay una serie de comentarios discriminatorios contra nosotras”, nos cuenta Angelina. Agrega que no entiende por qué los empleadores en muchos casos no quieren firmar un contrato de trabajo y, si aceptan, quieren hacerlo en sus propios términos y no como estipula la ley.

En octubre del 2020, en plena pandemia, entró en vigencia la nueva Ley de los Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, y seis meses después se aprobó y publicó su reglamentación. “Nosotros no somos parte de la familia [de nuestros empleadores], somos trabajadores como cualquier otro. Nuestra lucha no es sola reivindicativa, sino se trata del reconocimiento de nuestros derechos laborales”, afirma Leddy Mozombite, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú (Fenttrahop). Agrega que por mucho tiempo se ha usado la excusa de que las trabajadoras del hogar son parte de la familia empleadora, vulnerando así sus derechos.

Son más de medio millón de trabajadores del hogar a nivel nacional y más del 95% son mujeres, según Fenttrahop.

Aunque Mozombite señala que esta cifra supera la oficial, porque se considera que aún no se ha erradicado la contratación de menores de edad para este tipo de trabajo, y a pesar de que es obligatorio que cuenten con un contrato por escrito, el Ministerio de Trabajo solo tiene registrados 2.271 contratos.

“Nos llegan consultas de empleadoras y trabajadoras del hogar sobre cómo hacer el contrato, cómo registrarlo, cómo se pagan las CTS, hay muchas dudas aún. El Estado debe asumir la tarea de informar a la población a nivel nacional”. Además, agrega que la inspección que Sunafil debería hacer con respecto al cumplimiento de la ley aún no se realiza porque no se cuenta con un protocolo de inspección laboral que se ajuste a la ley, y que están trabajando en ella, por lo que se espera que en las próximas semanas se cuente con dicho documento.

Mozombite solicitó a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, a través de este medio, que, si tiene una trabajadora del hogar, muestre su contrato de trabajo y así otros funcionarios públicos se puedan sumar y dar el ejemplo a la ciudadanía.

