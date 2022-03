La guerra y la falta de política económica, principales factores del alza de precios

El combustible se mantiene en alza. Los grifos en promedio ofrecían la gasolina de 84 octanos a 19.40 y la de 90 octanos a S/ 19.90 en la ciudad de Arequipa el 28 de marzo.

“Todos los productos y servicios usan el petróleo. Eso ha hecho que la gasolina suba”, explica el economista Glenn Arce. Para el especialista, la guerra entre Rusia y Ucrania es el principal factor del impacto a la economía nacional. “En la medida que se agudice la guerra, los precios del petróleo van a seguir subiendo y los efectos en nuestro país va a ser fuerte ”, sostuvo.

Días atrás el barril de crudo llegó a los US$ 140 dólares y actualmente está en US$ 104. Arce además sostuvo que somos un país muy dependiente de diversos productos como el maíz y el trigo, que afectan por ejemplo los precios del pan o el pollo. Para peor, dice que el país no ha avanzado en una política económica. “Estamos en un país que no está bien gobernado”.

Indicó que al Gobierno lo único que le queda es ser muy austero y de usar el fondo de estabilización de precios debe ser para sectores que realmente lo necesiten.