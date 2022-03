Países Bajos retira un lote de paltas peruanas del mercado por altos niveles de cadmio

Las autoridades sanitarias de Países Bajos han retirado del mercado un lote de paltas peruanas por contener niveles de cadmio por encima de lo permitido por la Unión Europea.

La alerta internacional fue dada por el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), mediante la notificación 2022.1654, publicada el último 21 de marzo.

De acuerdo a la advertencia RASFF, calificada como grave, las paltas peruanas contenían cadmio en una proporción de 0,054 mg/kg en ppm (milígramo/kilógramo en parte por millón), cuando el nivel máximo permitido es de 0,05 mg/kg en ppm , según consta en el anexo al Reglamento de la Comisión Europea 488/2014, sobre la presencia de este metal pesado en alimentos.

El ingeniero Luis Gomero, presidente del Consorcio Agroecologico Peruano (CAP), advirtió que el riesgo no solo existe para la industria agroexpotadora y la imagen del Perú en los mercados de Europa, sino para los propios consumidores locales que no saben exactamente lo que están consumiendo. No solo se trata de cuidar las cifras para la industria, sino también la salud de los peruanos.

“El cadmio es un metal pesado, cuyos efectos sobre la salud están ampliamente demostrados, y esa es una de las razones de por las qué se han establecido límites máximos permisibles en el comercio internacional. Su presencia ha generado mucha preocupación entre los agricultores del cacao, y ahora se suma el cultivo de palto, que está creciendo significativamente en número de hectáreas a nivel nacional”, refirió el especialista.

Notificación sobre la presencia de cadmio en paltas peruanas exportadas a los Países Bajos. Foto: RASFF

¿Cómo llegó el cadmio a las paltas?

Pero, ¿Cómo llegó el cadmio a las paltas? Gomero señala que existen hasta cuatro fuentes de contaminación del metal pesado, las cuales deberían ser inmediatamente rastreadas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

“Hay diferentes fuentes. Uno, puede ser por plantaciones que han estado en el entorno de la actividad minera; otro, porque el suelo haya estado cargado y las plantas lo están tomando; otra, que estén haciendo aplicaciones masivas de pesticidas. Finalmente, una opción poco probable es por fertilizantes que contengan cadmio, pero eso normalmente sucede bajo condiciones tropicales con uso de roca fosfatada”, precisó el ingeniero.

Ante ello, el también coordinador de la Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA) manifestó que los empresarios del sector agro, ante el acelerado crecimiento de palta, junto a otros como uvas, espárragos y arándanos, deben realizar estudios de suelos para “recién después” tomar decisiones sobre si va o no el proyecto.

“Se necesita, urgentemente, la trazabilidad de dónde vino ese lote de paltas observado por Países Bajos, y a partir de eso saber qué está sucediendo, esto a cargo del Senasa. La agroexportación es un rubro importante en la economía del país y debería tomarse previsiones antes de hacer las plantaciones. Un buen estudio de suelos no solo para ver su fertilidad, sino la presencia de metales pesados en los terrenos”, finalizó.

Palta y cadmio: fórmula mortal

Según informó el portal Hortoinfo, ingerir alimentos o tomar agua con niveles de cadmio muy altos produce irritación grave del estómago, lo que genera vómitos y diarrea y en ciertas ocasiones la muerte. En contraste, ingerir niveles más bajos durante un período prolongado puede producir acumulación del metal en los riñones. Si se alcanza un nivel suficientemente alto, se producirá daño del riñón.

Además, la exposición a niveles de cadmio más bajos durante un período prolongado puede aumentar la fragilidad de los huesos, de manera que se pueden quebrar fácilmente.

Desde agosto del 2021, las frutas, verduras, cereales, carne, pescado, alimentos para bebés y otros productos alimenticios cumplen con límites más estrictos de contenido de cadmio y plomo antes de que puedan venderse en la Unión Europea, en un intento por reducir la exposición a sustancias cancerígenas.

Podemos encontrar cadmio en patés, mariscos, champiñones o algas secas, entre otros, porque a pesar de ser raro en el medio ambiente, se trata de uno de los metales tóxicos que más tendencia tiene a acumularse en los alimentos.