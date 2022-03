SNI: Exportaciones manufactureras crecieron más de 27% en enero del 2022

Las exportaciones no tradicionales industriales alcanzaron los US$ 668 millones en enero del 2022. El monto significó un crecimiento de 27,1% en relación al mismo periodo del año pasado, cuando se lograron US$ 541 millones, así como un avance de 21,5% en comparación con los US$ 566 millones del 2019, según reportó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El crecimiento en el primer mes del año estuvo impulsado por el buen desempeño del sector textil y confecciones (+31,4%), sidero-metalúrgico (+29,9%), pesqueros (+29,2%) y minerales no metálicos (+29,2%).

En comparación al 2019, todos los sectores mostraron una variación positiva con excepción de los productos de madera y papel (-21,1%) y metalmecánico (-18,3%).

Exportaciones no tradicionales industriales

Productos con mayor demanda en enero

El IEES de la SNI resaltó que a nivel de productos manufacturados, destacaron los envíos al exterior de ácido sulfúrico (+450% vs. enero 2019), filetes congelados de pescado (+142,1%), cinc sin alear (+123,2%), fosfatos de calcio naturales (+72,3%) y polos y camisetas de punto (+26,6%), entre los más importantes.

Las exportaciones manufactureras se destinaron a más de 100 países, teniendo como principales mercados a Estados Unidos (27,7% de participación), Chile (10,8%), Ecuador (7,4%) y Bolivia (5,0%). Además, las ventas externas conjuntas en los tres primeros mercados se incrementaron en más del 30% respecto a sus niveles de enero 2019.