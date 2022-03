Biden propondrá establecer un impuesto mínimo de 20% sobre patrimonio de multimillonarios

El Gobierno de Joe Biden propondrá incrementar la carga fiscal de los estadounidenses más ricos en su proyecto de presupuesto para 2023, que presentará al Congreso el próximo lunes, 28 de marzo, informaron el último sábado medios estadounidenses como el Washington Post y The New York Times.

La propuesta denominada ‘Impuesto sobre la renta mínima de los multimillonarios’ busca que los hogares estadounidenses con un ingreso mayor a US$ 100 millones anuales paguen una tasa de al menos el 20% de sus ingresos totales.

PUEDES VER: FMI recomienda incrementar la tasa marginal del Impuesto Especial a la Minería

“Con este impuesto mínimo, los estadounidenses más ricos ya no estarán sujetos a un tipo impositivo más bajo que los profesores o los bomberos”, señala el texto de la Casa Blanca obtenido por el Washington Post.

De acuerdo con The New York Times, el ‘Impuesto sobre la renta mínima de los multimillonarios’ se aplicaría solo al 0,01% de los hogares estadounidenses, y más de la mitad de los ingresos provendrían de aquellos que tienen un valor de más de US$ 1.000 millones.

La nueva medida, que debe ser aprobada por el Congreso antes de poder aplicarse, prevé recaudar cerca de US$ 360.000 millones en 10 años.

Un estudio previo de la administración estadounidense afirmaba este otoño que 400 hogares multimillonarios pagaron de media el 8,2% de impuestos sobre sus ingresos entre 2010 y 2018, una tasa a menudo muy inferior a la de muchos hogares estadounidenses.