Inversión de la modernización de la Refinería de Talara se elevó a US$ 5.083 millones

La inversión integral del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara se actualizó y se elevó a US$ 5.083 millones 900.000 (sin intereses preoperativos), según el último acuerdo del directorio de Petroperú celebrado ayer jueves 24 de marzo. El costo estimado anterior para su ejecución ascendía a US$ 4.999 millones 800.000; es decir, se incrementó en más de US$ 84 millones.

De acuerdo al hecho de importancia comunicado a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), la empresa petrolera estatal señaló que el nuevo monto recoge los impactos de la COVID-19 durante el 2021, los cuales afectaron tanto la etapa de construcción y que postergó el inicio de la Refinería de Talara.

PUEDES VER: Bonos de Petroperú se desplomaron por crisis institucional

“Se aprobó la actualización del monto estimado de inversión integral del Proyecto de Modernización Refinería Talara en US$ 5.083 millones 900.000 (sin intereses preoperativos), el mismo que recoge los impactos COVID-19 durante el año 2021, que afectaron tanto la etapa constructiva como la de comisionamiento y que desencadenaron el diferimiento en el inicio del arranque hasta el mes de abril de 2022″, se lee en el documento.

Acuerdo del directorio. Fuente: SMV

Arranque de la refinería

Oficialmente, Petroperú anunció que el inicio del arranque de la Nueva Refinería Talara se realizará el próximo 12 de abril de 2022. Ello debido a que el proceso de construcción está en su recta final con un avance cercano al 98%; mientras que el arranque será gradual y progresivo.

El arranque de la nueva planta será seguro, gradual y progresivo, según avance la instalación, pruebas, interconexiones y sistemas requeridos para la puesta en servicio de 7.000 equipos y 35.000 instrumentos, involucrados en este complejo proceso. Por ello, la estabilización de la nueva refinería implicará un periodo mínimo de seis meses.