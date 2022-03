Conoce cómo empezar a ahorrar y los errores que no debes cometer

No es tarea fácil empezar a ahorrar; las necesidades son múltiples y no siempre la familia está de acuerdo con postergar la satisfacción de algunas necesidades. Como en muchos aspectos, el ahorrista debe pasar a la acción, los planes tienen valor cero cuando no se ejecutan. Ayuda a esto tener una meta corta y alcanzable, por ejemplo, ahorrar para estudiar inglés o tener el reto de llegar a los primeros S/ 500 ahorrados.

Por eso aquí te mostramos tres consejos básicos para empezar a ahorrar elaborados por Alfredo Marín, subgerente de Productos Minoristas de BanBif:

1.- Empieza con metas pequeñas:

Decide separar una parte de tus ingresos, por ejemplo, el 3% o un monto fijo; podrían ser S/ 100 o alguna cantidad que decidas. Debes entender que el ahorro es una decisión y debes ser valiente frente a ti mismo y frente a las necesidades ilimitadas que tienes.

2.- Abre una cuenta de ahorros básica:

Aleja el dinero de tu alcance, abre una nueva cuenta, busca una en la que no te cobren por depositar ni por mantener el saldo de tu primer ahorro.

3.- Rentabiliza:

Estima cuánto necesitas para “pasar el mes”, llega a acumular un mes y luego busca una cuenta que te pague más por lo que tienes. No importan si sientes que es poco, lo importante es que construyas tus saldos con tus ahorros; los intereses serán mayores cuando tu pozo crezca.

Asimismo, Marín resalta tres errores frecuentes que las personas realizan cuando deciden empezar ahorrar:

1.- Pensar “gano poco o no puedo ahorrar”: Lo más difícil de ahorrar cuando empiezas es crear el hábito y esto se consigue con repetir la acción. Tal vez no sea tan importante el monto al inicio como el acto de posponer gastos hoy por gastos del futuro.

2.- Pensar que “los intereses son bajos”: Debe entenderse que los intereses están en función del monto. No puede frustrarse el ahorrista si ve que por S/ 1,000 recibe S/ 0.45 al mes, pues no está ahorrando para vivir de los intereses, está empezando a hacerlo porque tiene un objetivo, por ejemplo, tener tres veces lo que necesita “para pasar el mes” en un banco.

3.- “Ahorrar en casa es una mejor idea”: Lo mejor es alejar el dinero, no importa si es mínimo, es preferible abrir una cuenta sin costo. Las necesidades son ilimitadas y si lo dejas cerca, es muy probable que lo gastes.

Es importante conocer que el sistema financiero ofrece diversas alternativas de ahorro. El sistema financiero peruano es uno de los más avanzados de América en cuanto a opciones y categorías de cuentas de ahorros; hay cuentas para los diversos perfiles de ahorrista.

Por ejemplo, cuentas que privilegian la rentabilidad y te ofrecen una tasa mayor que otras suelen ser porcentajes que se incrementan en función de los saldos que se mantienen. También están las cuentas que te ofrecen la posibilidad de ganar premios importantes por ahorrar. Estas son frecuentes para diversificar los ahorros, son atractivas para incrementar saldos y ganar opciones.

Cuentas transaccionales para quienes buscan realizar pagos, transferencias, recibir abonos, abonos de plaza distinta, etc. Estas suelen tener un costo que, dada la necesidad del ahorrista, puede resultarle atractiva. También están las de costo cero, que suelen ser cuentas de entrada al sistema. No te remuneran una tasa importante, pero puedes emplearlas para ir acumulando y construyendo tus saldos.

Por último, la cuenta sueldo para quienes perciben sus haberes; estas permiten ahorrar y suelen traer múltiples beneficios. Además, las cuentas CTS, especiales para recibir los pagos de la CTS que se producen dos veces al año. La bondad de esta es que es una de las que mejor remunera los saldos, ya que quienes deciden no retirar su CTS apuestan por tener un capital para el futuro.